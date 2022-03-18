18:31 18.03.2022 (обновлено: 20:52 18.03.2022)
Санкции США из-за Украины не планируются как постоянные, заявили в Госдепе
Госдеп допустил отмену санкций против России, если она завершит спецоперацию на Украине
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Введенные США против России санкции из-за Украины не планируются как постоянные, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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