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Санкции США из-за Украины не планируются как постоянные, заявили в Госдепе - РИА Новости, 18.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/sanktsii-1778917092.html
Санкции США из-за Украины не планируются как постоянные, заявили в Госдепе
Санкции США из-за Украины не планируются как постоянные, заявили в Госдепе - РИА Новости, 18.03.2022
Санкции США из-за Украины не планируются как постоянные, заявили в Госдепе
Введенные США против России санкции из-за Украины не планируются как постоянные, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T18:31
2022-03-18T20:52
обострение ситуации в днр и лнр
санкции в отношении россии
в мире
россия
сша
государственный департамент сша
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Введенные США против России санкции из-за Украины не планируются как постоянные, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента."Когда мы увидим окончание российской агрессии против Украины и восстановление ее территориальной целостности, то мы надеемся, что сможем увидеть конец применения данных инструментов", - сказал чиновник. Он подчеркнул, что рестрикции против Москвы "не планируются как постоянные".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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санкции в отношении россии, в мире, россия, сша, государственный департамент сша, ситуация в днр и лнр
18:31 18.03.2022 (обновлено: 20:52 18.03.2022)
 
Санкции США из-за Украины не планируются как постоянные, заявили в Госдепе

Госдеп допустил отмену санкций против России, если она завершит спецоперацию на Украине

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Введенные США против России санкции из-за Украины не планируются как постоянные, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
"Когда мы увидим окончание российской агрессии против Украины и восстановление ее территориальной целостности, то мы надеемся, что сможем увидеть конец применения данных инструментов", - сказал чиновник. Он подчеркнул, что рестрикции против Москвы "не планируются как постоянные".
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 08:00
Адские, но не вечные: кто первый сломается из-за западных санкций
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Сотрудник полиции стоит около флага, лежащего на полу у входа в посольство США в Гонконге - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 08:00
США скандалят по поводу того, кто виноват и что делать
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСанкции в отношении РоссииВ миреРоссияСШАГосударственный департамент СШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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