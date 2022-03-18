https://ria.ru/20220318/sanktsii-1778917092.html

Санкции США из-за Украины не планируются как постоянные, заявили в Госдепе

Санкции США из-за Украины не планируются как постоянные, заявили в Госдепе - РИА Новости, 18.03.2022

Санкции США из-за Украины не планируются как постоянные, заявили в Госдепе

Введенные США против России санкции из-за Украины не планируются как постоянные, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T18:31

2022-03-18T18:31

2022-03-18T20:52

обострение ситуации в днр и лнр

санкции в отношении россии

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сша

государственный департамент сша

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Введенные США против России санкции из-за Украины не планируются как постоянные, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента."Когда мы увидим окончание российской агрессии против Украины и восстановление ее территориальной целостности, то мы надеемся, что сможем увидеть конец применения данных инструментов", - сказал чиновник. Он подчеркнул, что рестрикции против Москвы "не планируются как постоянные".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

https://ria.ru/20220309/ssha-1777190563.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, сша, государственный департамент сша, ситуация в днр и лнр