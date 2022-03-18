https://ria.ru/20220318/sanktsii-1778840629.html

Премьер Польши назвал Варшаву режиссером антироссийских санкций

Премьер Польши назвал Варшаву режиссером антироссийских санкций - РИА Новости, 18.03.2022

Премьер Польши назвал Варшаву режиссером антироссийских санкций

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал Варшаву режиссером антироссийских санкций. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:52

2022-03-18T13:52

2022-03-18T13:52

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ярослав качиньский

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ВАРШАВА, 18 мар – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал Варшаву режиссером антироссийских санкций."Польша активна как в НАТО, так и в ЕС, мы призываем к новым шагам, можно сказать, что мы в большой степени режиссируем политику санкций. То, что еще недавно казалось невозможным, спустя несколько дней становится допустимым", - заявил Моравецкий журналистам в пятницу.Говоря о возможности направления на Украину миротворческой миссии, о чем во время недавнего визита в Киев заявил вице-премьер правительства Польши Ярослав Качиньский, Моравецкий заявил, что "Украина – суверенное государство и имеет право пригласить для поддержки и охраны своей территории, охраны детей, женщин, больниц, детских садов и школ разного рода миссии".При этом он отметил, что на такую миссию должно быть получено согласие всех стран НАТО. "Мы будем настаивать на том, чтобы согласие было общим и коллективным", - сказал польский премьер.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778640130.html

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Ольга Маркова

в мире, ярослав качиньский, дмитрий песков, владимир путин, сша, киев, россия, евросоюз, нато, польша, матеуш моравецкий