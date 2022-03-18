https://ria.ru/20220318/sanktsii-1778830679.html

Суд в Берлине отклонил ходатайство о продолжении вещания RT DE

Суд в Берлине отклонил ходатайство о продолжении вещания RT DE - РИА Новости, 18.03.2022

Суд в Берлине отклонил ходатайство о продолжении вещания RT DE

Суд в Берлине отклонил ходатайство о продолжении вещания программы RT DE, которое ранее было запрещено по требованию немецкого регулятора, несмотря на наличие... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:19

2022-03-18T13:19

2022-03-18T13:24

в мире

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германия

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БЕРЛИН, 18 мар – РИА Новости. Суд в Берлине отклонил ходатайство о продолжении вещания программы RT DE, которое ранее было запрещено по требованию немецкого регулятора, несмотря на наличие европейской лицензии по конвенции, в которой участвует и Германия. Апелляция на это решение может быть подана в Высший административный суд Берлина-Бранденбурга."После срочного решения административного суда Берлина программа "RT DE" на данный момент не может больше организовываться или распространяться", - говорится в заявлении на сайте суда, указывается, что решение может быть опротестовано в вышестоящей инстанции.В заявлении поясняется, что "общенациональное телерадиовещание" программы RT DE ведется и распространяется в Германии с 2014 года. Ведомство по делам СМИ Берлин-Бранденбург MABB запретило вещание RT DE в начале февраля 2022 года, сославшись на отсутствие у заявителя необходимого разрешения, хотя европейская лицензия у канала на самом деле есть. Это решение ведомства подлежало немедленному исполнению по закону, однако заявитель оспорил его, обратившись в суд 8 февраля 2022 года."Согласно государственному договору о модернизации медийного порядка в Германии (Medienstaatsvertrag), частным вещателям необходима лицензия на трансляцию телерадиопрограмм, которой у заявителя нет. Он также является организатором вещания, поскольку предлагает программу вещания под собственную ответственность за содержание. Он не может заявлять о том, что является исключительно поставщиком услуг по производству. Тот факт, что он (заявитель) берет на себя полную ответственность за программу и фактически распространяет ее, имеет решающее значение для его статуса организатора", - говорится в заявлении суда.В МИД РФ ранее пояснили, что телеканал RT DE осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ. В ответ на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии был закрыт корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулированы аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращено спутниковое и иное вещание канала в России. Если Германия пойдет на нормализацию ситуации вокруг RT DE, Москва пойдет Берлину навстречу, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://radiosputnik.ria.ru/20220310/khranilische-1777471704.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220308/sputnik-1777151316.html

германия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, германия