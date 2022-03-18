https://ria.ru/20220318/sanktsii-1778808653.html

Против России ввели более пяти тысяч индивидуальных санкций, заявил Лавров

Против России ввели более пяти тысяч индивидуальных санкций, заявил Лавров - РИА Новости, 18.03.2022

Против России ввели более пяти тысяч индивидуальных санкций, заявил Лавров

Против России ввели более 5 тысяч индивидуальных санкций, что является рекордом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T11:48

2022-03-18T11:48

2022-03-18T12:38

санкции в отношении россии

в мире

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Против России ввели более 5 тысяч индивидуальных санкций, что является рекордом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Последний раунд санкций в самом деле носит беспрецедентный характер и, как сказал президент (Владимир) Путин, мы являемся чемпионами по числу санкций, которые были введены против РФ – более 5 тысяч индивидуальных мер. Это практически в два раза больше, чем число санкций, которые были введены против КНДР и Ирана", - сказал министр в интервью телеканалу RT.

https://ria.ru/20220318/vorovstvo-1778794924.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров: Последний раунд санкций носит беспрецедентный характер Против России ввели более 5 тысяч индивидуальных санкций, что является рекордом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Последний раунд санкций в самом деле носит беспрецедентный характер и, как сказал президент (Владимир) Путин, мы являемся чемпионами по числу санкций, которые были введены против РФ – более 5 тысяч индивидуальных мер. Это практически в два раза больше, чем число санкций, которые были введены против КНДР и Ирана", - сказал министр в интервью телеканалу RT. 2022-03-18T11:48 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

санкции в отношении россии, в мире, признание днр и лнр в россии