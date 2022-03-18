Рейтинг@Mail.ru
Против России ввели более пяти тысяч индивидуальных санкций, заявил Лавров - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220318/sanktsii-1778808653.html
Против России ввели более пяти тысяч индивидуальных санкций, заявил Лавров
Против России ввели более пяти тысяч индивидуальных санкций, заявил Лавров - РИА Новости, 18.03.2022
Против России ввели более пяти тысяч индивидуальных санкций, заявил Лавров
Против России ввели более 5 тысяч индивидуальных санкций, что является рекордом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:48
2022-03-18T12:38
санкции в отношении россии
в мире
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778820177_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c6b55e41f22c0a6cdb29d63d1cc2d4a3.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Против России ввели более 5 тысяч индивидуальных санкций, что является рекордом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Последний раунд санкций в самом деле носит беспрецедентный характер и, как сказал президент (Владимир) Путин, мы являемся чемпионами по числу санкций, которые были введены против РФ – более 5 тысяч индивидуальных мер. Это практически в два раза больше, чем число санкций, которые были введены против КНДР и Ирана", - сказал министр в интервью телеканалу RT.
https://ria.ru/20220318/vorovstvo-1778794924.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Лавров: Последний раунд санкций носит беспрецедентный характер
Против России ввели более 5 тысяч индивидуальных санкций, что является рекордом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Последний раунд санкций в самом деле носит беспрецедентный характер и, как сказал президент (Владимир) Путин, мы являемся чемпионами по числу санкций, которые были введены против РФ – более 5 тысяч индивидуальных мер. Это практически в два раза больше, чем число санкций, которые были введены против КНДР и Ирана", - сказал министр в интервью телеканалу RT.
2022-03-18T11:48
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778820177_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1603fac6dd0d24b6e7af7d28dfe73088.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, в мире, признание днр и лнр в россии
11:48 18.03.2022 (обновлено: 12:38 18.03.2022)
 
Против России ввели более пяти тысяч индивидуальных санкций, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: против России ввели более пяти тысяч индивидуальных санкций, это рекорд

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Против России ввели более 5 тысяч индивидуальных санкций, что является рекордом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Последний раунд санкций в самом деле носит беспрецедентный характер и, как сказал президент (Владимир) Путин, мы являемся чемпионами по числу санкций, которые были введены против РФ – более 5 тысяч индивидуальных мер. Это практически в два раза больше, чем число санкций, которые были введены против КНДР и Ирана", - сказал министр в интервью телеканалу RT.
Автозаправочная станция в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 10:48
СМИ: американцы начали воровать бензин из-за санкций против России
 
Санкции в отношении РоссииВ миреПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала