https://ria.ru/20220318/sanktsii-1778808653.html
Против России ввели более пяти тысяч индивидуальных санкций, заявил Лавров
Против России ввели более пяти тысяч индивидуальных санкций, заявил Лавров - РИА Новости, 18.03.2022
Против России ввели более пяти тысяч индивидуальных санкций, заявил Лавров
Против России ввели более 5 тысяч индивидуальных санкций, что является рекордом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:48
2022-03-18T11:48
2022-03-18T12:38
санкции в отношении россии
в мире
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Против России ввели более 5 тысяч индивидуальных санкций, что является рекордом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Последний раунд санкций в самом деле носит беспрецедентный характер и, как сказал президент (Владимир) Путин, мы являемся чемпионами по числу санкций, которые были введены против РФ – более 5 тысяч индивидуальных мер. Это практически в два раза больше, чем число санкций, которые были введены против КНДР и Ирана", - сказал министр в интервью телеканалу RT.
https://ria.ru/20220318/vorovstvo-1778794924.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778820177_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1603fac6dd0d24b6e7af7d28dfe73088.jpg
Лавров: Последний раунд санкций носит беспрецедентный характер
Против России ввели более 5 тысяч индивидуальных санкций, что является рекордом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Последний раунд санкций в самом деле носит беспрецедентный характер и, как сказал президент (Владимир) Путин, мы являемся чемпионами по числу санкций, которые были введены против РФ – более 5 тысяч индивидуальных мер. Это практически в два раза больше, чем число санкций, которые были введены против КНДР и Ирана", - сказал министр в интервью телеканалу RT.
2022-03-18T11:48
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, признание днр и лнр в россии
11:48 18.03.2022 (обновлено: 12:38 18.03.2022)
Против России ввели более пяти тысяч индивидуальных санкций, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: против России ввели более пяти тысяч индивидуальных санкций, это рекорд