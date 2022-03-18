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Лавров заявил, что западные санкции только укрепляют Россию - РИА Новости, 18.03.2022
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Лавров заявил, что западные санкции только укрепляют Россию
Лавров заявил, что западные санкции только укрепляют Россию - РИА Новости, 18.03.2022
Лавров заявил, что западные санкции только укрепляют Россию
Санкции Запада против России только укрепляют страну, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:47
2022-03-18T11:55
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
дмитрий песков
владимир путин
украина
россия
сша
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Санкции Запада против России только укрепляют страну, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Нужно сказать, что санкции всегда только укрепляли нас", - сказал он в интервью телеканалу RT.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220318/vorovstvo-1778794924.html
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, украина, россия, сша, евросоюз
11:47 18.03.2022 (обновлено: 11:55 18.03.2022)
 
Лавров заявил, что западные санкции только укрепляют Россию

Глава МИД Лавров заявил, что западные санкции только укрепляют Россию

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Санкции Запада против России только укрепляют страну, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Нужно сказать, что санкции всегда только укрепляли нас", - сказал он в интервью телеканалу RT.
Автозаправочная станция в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 10:48
СМИ: американцы начали воровать бензин из-за санкций против России
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Автозаправочная станция в Мадриде - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 12:57
В Австралии сочли антироссийские санкции вредными
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровДмитрий ПесковВладимир ПутинУкраинаРоссияСШАЕвросоюз
 
 
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