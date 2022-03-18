https://ria.ru/20220318/sanktsii-1778808455.html

Лавров заявил, что западные санкции только укрепляют Россию

Лавров заявил, что западные санкции только укрепляют Россию - РИА Новости, 18.03.2022

Лавров заявил, что западные санкции только укрепляют Россию

Санкции Запада против России только укрепляют страну, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T11:47

2022-03-18T11:47

2022-03-18T11:55

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

дмитрий песков

владимир путин

украина

россия

сша

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Санкции Запада против России только укрепляют страну, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Нужно сказать, что санкции всегда только укрепляли нас", - сказал он в интервью телеканалу RT.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220318/vorovstvo-1778794924.html

https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778640130.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, украина, россия, сша, евросоюз