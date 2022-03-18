https://ria.ru/20220318/sanktsii-1778808455.html
Лавров заявил, что западные санкции только укрепляют Россию
Лавров заявил, что западные санкции только укрепляют Россию - РИА Новости, 18.03.2022
Лавров заявил, что западные санкции только укрепляют Россию
Санкции Запада против России только укрепляют страну, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:47
2022-03-18T11:47
2022-03-18T11:55
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Санкции Запада против России только укрепляют страну, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Нужно сказать, что санкции всегда только укрепляли нас", - сказал он в интервью телеканалу RT.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220318/vorovstvo-1778794924.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, украина, россия, сша, евросоюз
11:47 18.03.2022 (обновлено: 11:55 18.03.2022)
Лавров заявил, что западные санкции только укрепляют Россию
Глава МИД Лавров заявил, что западные санкции только укрепляют Россию