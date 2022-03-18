https://ria.ru/20220318/sanktsii-1778766515.html

Япония вводит дополнительные санкции против России

Япония вводит дополнительные санкции против России - РИА Новости, 18.03.2022

Япония вводит дополнительные санкции против России

Япония вводит санкции против 15 человек и девяти организаций из России, в списке — государственные чиновники и предприятия оборонно-промышленного комплекса,... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T04:13

2022-03-18T04:13

2022-03-18T07:43

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ТОКИО, 16 мар — РИА Новости. Япония вводит санкции против 15 человек и девяти организаций из России, в списке — государственные чиновники и предприятия оборонно-промышленного комплекса, следует из заявления МИД страны, поступившего в распоряжение РИА Новости.Активы этих лиц и организаций в Японии будут заморожены.В санкционном списке оказалась официальный представитель МИД Мария Захарова, заместители министра обороны России Юнус-Бек Евкуров, Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов, Геннадий Жидко, генеральный директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба России (ГРУ) Игорь Костюков, гендир "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, бывшая жена Игоря Сечина Марина Сечина, член Совета Федерации, бизнесмен Сулейман Керимов, депутат Государственной Думы Андрей Скоч.В список организаций, в отношении которых введены санкции, вошли: "Рособоронэкспорт", "Вертолеты России", "Роснефть Аэро", НПО "Высокоточные комплексы", ПАО "Курганмашзавод", Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, АО НПК "Уралвагонзавод", судостроительное предприятие "Зеленодольский завод имени А.М.Горького".В среду премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил об исключении России из режима наибольшего благоприятствования в торговле. Решение было принято в соответствии с аналогичной позицией стран "семерки" и 14 стран-членов ВТО.Ранее Япония ввела против России несколько пакетов санкций, о последнем из них Токио объявил во вторник. Речь шла о запрете на экспорт с 18 марта 218 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, осциллографы, спектрометры, усилители сигналов, генераторы сигналов, резисторы, криптографическое оборудование, телекамеры, оптические фильтры, фторидное волокно и другое. Кроме этого, запрещено экспортировать парашюты, датчики, товары для нефтепереработки, а также продукцию, предназначенную для химической промышленности и ядерной энергетики. Под запрет попадают и товары военного назначения: бронежилеты, оружие, взрывчатые вещества, морские суда, дизельные двигатели, комплектующие для ракет и так далее.До этого Япония ввела запрет на экспорт 57 позиций товаров, также с 18 марта, 31 из которых — товары общего назначения, а еще 26 — технологические элементы, включая программное обеспечение. В частности, запрет на экспорт, который также вступит в силу 18 марта, распространяется на полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, осциллографы, спектрометры, усилители сигналов, генераторы сигналов, резисторы, криптографическое оборудование, телекамеры, оптические фильтры, фторидное волокно, а также на навигационное и радиоэлектронное оборудование, оборудование для подводного наблюдения, дайверское оборудование. Также в списке значатся дизельные двигатели, комплектующие для тракторов, газотурбинные двигатели для самолетов и их комплектующие, оборудование для нефтепереработки.Кроме того, Япония ввела персональные санкции против заместителя руководителя Администрации президента России Алексея Громова, заместителя руководителя Администрации президента России и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заместителя руководителя Администрации президента России Дмитрия Козака, первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко, главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, предпринимателей Бориса Ротенберга и Алишера Усманова, журналиста Владимир Соловьева. Всего в списке значились 20 россиян. До этого под персональные санкции попали президент Владимир Путин, глава российского МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергея Шойгу. Кроме того, персональные санкции распространяются на зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Их активы в Японии в случае выявления будут заморожены.Кроме того, экспортные санкции вводились для 49 компаний и организаций, в том числе ФСБ, ГРУ, АО "Компания "Сухой", АО "РСК "МиГ", госкорпорации Ростех и других. В санкционном списке значится Центробанк РФ, ВЭБ, банк "Россия" и Промсвязьбанк. Также стало известно, что будут заморожены активы ВТБ, банка "Открытие", Новикомбанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка. Ранее было объявлено о санкциях против банка "Россия" и представителей руководства Донецкой и Луганской народных республик.

https://ria.ru/20220318/sanktsii-1778766078.html

https://ria.ru/20220317/sotrudnichestvo-1778578938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, япония, санкции в отношении россии, россия, токио, мария захарова