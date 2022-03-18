https://ria.ru/20220318/sanktsii-1778766078.html

Австралия ввела новые санкции против России

Австралия ввела новые санкции против России - РИА Новости, 18.03.2022

Австралия ввела новые санкции против России

Власти Австралии ввели санкции против еще 11 российских банков и государственных учреждений, в том числе Фонда национального благосостояния и Минфина, на фоне... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T03:50

2022-03-18T03:50

2022-03-18T04:16

в мире

санкции в отношении россии

австралия

мид австралии

россия

марис пейн

олег дерипаска

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777407990_0:0:3288:1850_1920x0_80_0_0_8d0fb454db6aef9140f564e2b6d66138.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Власти Австралии ввели санкции против еще 11 российских банков и государственных учреждений, в том числе Фонда национального благосостояния и Минфина, на фоне спецоперации РФ на Украине.Власти Австралии ввели санкции в отношении таких банков, как Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ, ВТБ, Россельхозбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, Альфа-банк, Московский кредитный банк. По словам Пейн, на эти банки приходится 80% всех банковских активов РФ.Кроме того, Австралия расширила список российских олигархов, приближенных к президенту России, и добавила к предыдущему списку из 41 бизнесмена и членов их семей миллиардера Олега Дерипаску и председателя совета директоров группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Многие крупные бренды заявили о приостановке своей деятельности или уходе из России.

https://ria.ru/20220318/sanktsii-1778766515.html

https://ria.ru/20220318/uran-1778760527.html

австралия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, санкции в отношении россии, австралия, мид австралии, россия, марис пейн, олег дерипаска, владимир путин, виктор вексельберг