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Следователи выясняют, почему задымилась турбина самолета в аэропорту Сочи - РИА Новости, 18.03.2022
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Туризм
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Следователи выясняют, почему задымилась турбина самолета в аэропорту Сочи
Следователи выясняют, почему задымилась турбина самолета в аэропорту Сочи - РИА Новости, 18.03.2022
Следователи выясняют, почему задымилась турбина самолета в аэропорту Сочи
Следователи организовали проверку после задымления турбины самолета в Сочи, сообщается на сайте западного межрегионального следственного управления на... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:33
2022-03-18T12:33
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Следователи организовали проверку после задымления турбины самолета в Сочи, сообщается на сайте западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.Ранее оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика" сообщил, что двигатель самолета компании "Нордвинд" загорелся в процессе противообледенительной обработки в международном аэропорту Сочи, рейс пришлось отложить."В связи с задымлением турбины воздушного судна организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.По предварительным данным, в пятницу утром при подготовке самолета рейсом в Оренбург к противообледенительной обработке работники наземных служб международного аэропорта Сочи выявили задымление в турбине. Пассажиры были эвакуированы и направлены в пункт назначения резервным бортом.
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туризм, сочи, новости - туризм, туристы, пассажиры, самолеты, авиакомпании, аэропорты, происшествия, оренбург
12:33 18.03.2022
 
Следователи выясняют, почему задымилась турбина самолета в аэропорту Сочи

Следователи организовали проверку после задымления турбины самолета "Нордвинд" в Сочи

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВид на аэропорт "Адлер" в Сочи
Вид на аэропорт Адлер в Сочи - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Следователи организовали проверку после задымления турбины самолета в Сочи, сообщается на сайте западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Ранее оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика" сообщил, что двигатель самолета компании "Нордвинд" загорелся в процессе противообледенительной обработки в международном аэропорту Сочи, рейс пришлось отложить.
"В связи с задымлением турбины воздушного судна организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, в пятницу утром при подготовке самолета рейсом в Оренбург к противообледенительной обработке работники наземных служб международного аэропорта Сочи выявили задымление в турбине. Пассажиры были эвакуированы и направлены в пункт назначения резервным бортом.
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 11:27Туризм
В аэропорту Сочи у самолета авиакомпании "Нордвинд" загорелся двигатель
 
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