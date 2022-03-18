https://ria.ru/20220318/samolet-1778813364.html
Следователи выясняют, почему задымилась турбина самолета в аэропорту Сочи
Следователи выясняют, почему задымилась турбина самолета в аэропорту Сочи - РИА Новости, 18.03.2022
Следователи выясняют, почему задымилась турбина самолета в аэропорту Сочи
Следователи организовали проверку после задымления турбины самолета в Сочи, сообщается на сайте западного межрегионального следственного управления на... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:33
2022-03-18T12:33
2022-03-18T12:33
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Следователи организовали проверку после задымления турбины самолета в Сочи, сообщается на сайте западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.Ранее оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика" сообщил, что двигатель самолета компании "Нордвинд" загорелся в процессе противообледенительной обработки в международном аэропорту Сочи, рейс пришлось отложить."В связи с задымлением турбины воздушного судна организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.По предварительным данным, в пятницу утром при подготовке самолета рейсом в Оренбург к противообледенительной обработке работники наземных служб международного аэропорта Сочи выявили задымление в турбине. Пассажиры были эвакуированы и направлены в пункт назначения резервным бортом.
https://ria.ru/20220318/nordvind-1778791695.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Следователи выясняют, почему задымилась турбина самолета в аэропорту Сочи
Следователи организовали проверку после задымления турбины самолета "Нордвинд" в Сочи