https://ria.ru/20220318/samolet-1778813364.html

Следователи выясняют, почему задымилась турбина самолета в аэропорту Сочи

Следователи выясняют, почему задымилась турбина самолета в аэропорту Сочи - РИА Новости, 18.03.2022

Следователи выясняют, почему задымилась турбина самолета в аэропорту Сочи

Следователи организовали проверку после задымления турбины самолета в Сочи, сообщается на сайте западного межрегионального следственного управления на... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:33

2022-03-18T12:33

2022-03-18T12:33

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Следователи организовали проверку после задымления турбины самолета в Сочи, сообщается на сайте западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.Ранее оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика" сообщил, что двигатель самолета компании "Нордвинд" загорелся в процессе противообледенительной обработки в международном аэропорту Сочи, рейс пришлось отложить."В связи с задымлением турбины воздушного судна организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.По предварительным данным, в пятницу утром при подготовке самолета рейсом в Оренбург к противообледенительной обработке работники наземных служб международного аэропорта Сочи выявили задымление в турбине. Пассажиры были эвакуированы и направлены в пункт назначения резервным бортом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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