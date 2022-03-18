Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Сочи у самолета авиакомпании "Нордвинд" загорелся двигатель - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220318/nordvind-1778791695.html
В аэропорту Сочи у самолета авиакомпании "Нордвинд" загорелся двигатель
В аэропорту Сочи у самолета авиакомпании "Нордвинд" загорелся двигатель - РИА Новости, 18.03.2022
В аэропорту Сочи у самолета авиакомпании "Нордвинд" загорелся двигатель
Двигатель самолета компании "Нордвинд" загорелся в процессе противообледенительной обработки в международном аэропорту Сочи, пострадавших нет, сообщает оператор РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:27
2022-03-18T11:27
туризм
происшествия
сочи
оренбург
пассажиры
аэропорт
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150114/31/1501143148_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a055c1d568a8dc02f7c81bb3378a332.jpg
СОЧИ, 18 мар – РИА Новости. Двигатель самолета компании "Нордвинд" загорелся в процессе противообледенительной обработки в международном аэропорту Сочи, пострадавших нет, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика"."При подготовке к противообледенительной обработки воздушного судна рейс №4048 по маршруту Сочи — Оренбург авиакомпании "Норвинд" произошло возгорание в двигателе. Полет был отложен", — говорится в сообщении.Отмечается, что пассажиров высадили и предоставили горячее питание и воду.Позже, как добавляют в "Аэродинамике", их отправили в пункт назначения резервным бортом.
https://ria.ru/20220318/avia-1778778686.html
сочи
оренбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150114/31/1501143148_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_02dcacbe60c281dd92358266c357af97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, оренбург, пассажиры, аэропорт, новости - туризм, туризм, туристы
11:27 18.03.2022
 
В аэропорту Сочи у самолета авиакомпании "Нордвинд" загорелся двигатель

В Сочи во время противооблединительной обработки загорелся двигатель самолета "Нордвинд"

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 18 мар – РИА Новости. Двигатель самолета компании "Нордвинд" загорелся в процессе противообледенительной обработки в международном аэропорту Сочи, пострадавших нет, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".
"При подготовке к противообледенительной обработки воздушного судна рейс №4048 по маршруту Сочи — Оренбург авиакомпании "Норвинд" произошло возгорание в двигателе. Полет был отложен", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиров высадили и предоставили горячее питание и воду.
Позже, как добавляют в "Аэродинамике", их отправили в пункт назначения резервным бортом.
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 09:06Туризм
Ограничения в аэропортах юга и центральной России продлили до 26 марта
 
ТуризмПроисшествияСочиОренбургпассажирыАэропортНовости - ТуризмТуризмтуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала