https://ria.ru/20220318/nordvind-1778791695.html

В аэропорту Сочи у самолета авиакомпании "Нордвинд" загорелся двигатель

В аэропорту Сочи у самолета авиакомпании "Нордвинд" загорелся двигатель - РИА Новости, 18.03.2022

В аэропорту Сочи у самолета авиакомпании "Нордвинд" загорелся двигатель

Двигатель самолета компании "Нордвинд" загорелся в процессе противообледенительной обработки в международном аэропорту Сочи, пострадавших нет, сообщает оператор РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T11:27

2022-03-18T11:27

2022-03-18T11:27

туризм

происшествия

сочи

оренбург

пассажиры

аэропорт

новости - туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150114/31/1501143148_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a055c1d568a8dc02f7c81bb3378a332.jpg

СОЧИ, 18 мар – РИА Новости. Двигатель самолета компании "Нордвинд" загорелся в процессе противообледенительной обработки в международном аэропорту Сочи, пострадавших нет, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика"."При подготовке к противообледенительной обработки воздушного судна рейс №4048 по маршруту Сочи — Оренбург авиакомпании "Норвинд" произошло возгорание в двигателе. Полет был отложен", — говорится в сообщении.Отмечается, что пассажиров высадили и предоставили горячее питание и воду.Позже, как добавляют в "Аэродинамике", их отправили в пункт назначения резервным бортом.

https://ria.ru/20220318/avia-1778778686.html

сочи

оренбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

происшествия, сочи, оренбург, пассажиры, аэропорт, новости - туризм, туризм, туристы