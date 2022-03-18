https://ria.ru/20220318/nordvind-1778791695.html
В аэропорту Сочи у самолета авиакомпании "Нордвинд" загорелся двигатель
В аэропорту Сочи у самолета авиакомпании "Нордвинд" загорелся двигатель - РИА Новости, 18.03.2022
В аэропорту Сочи у самолета авиакомпании "Нордвинд" загорелся двигатель
Двигатель самолета компании "Нордвинд" загорелся в процессе противообледенительной обработки в международном аэропорту Сочи, пострадавших нет, сообщает оператор РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:27
2022-03-18T11:27
2022-03-18T11:27
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СОЧИ, 18 мар – РИА Новости. Двигатель самолета компании "Нордвинд" загорелся в процессе противообледенительной обработки в международном аэропорту Сочи, пострадавших нет, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика"."При подготовке к противообледенительной обработки воздушного судна рейс №4048 по маршруту Сочи — Оренбург авиакомпании "Норвинд" произошло возгорание в двигателе. Полет был отложен", — говорится в сообщении.Отмечается, что пассажиров высадили и предоставили горячее питание и воду.Позже, как добавляют в "Аэродинамике", их отправили в пункт назначения резервным бортом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, оренбург, пассажиры, аэропорт, новости - туризм, туризм, туристы
В аэропорту Сочи у самолета авиакомпании "Нордвинд" загорелся двигатель
В Сочи во время противооблединительной обработки загорелся двигатель самолета "Нордвинд"
СОЧИ, 18 мар – РИА Новости. Двигатель самолета компании "Нордвинд" загорелся в процессе противообледенительной обработки в международном аэропорту Сочи, пострадавших нет, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".
"При подготовке к противообледенительной обработки воздушного судна рейс №4048 по маршруту Сочи — Оренбург авиакомпании "Норвинд" произошло возгорание в двигателе. Полет был отложен", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиров высадили и предоставили горячее питание и воду.
Позже, как добавляют в "Аэродинамике", их отправили в пункт назначения резервным бортом.