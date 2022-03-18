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В ЦАМТО рассказали, к чему приведет появление натовских С-300 на Украине - РИА Новости, 18.03.2022
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В ЦАМТО рассказали, к чему приведет появление натовских С-300 на Украине
В ЦАМТО рассказали, к чему приведет появление натовских С-300 на Украине - РИА Новости, 18.03.2022
В ЦАМТО рассказали, к чему приведет появление натовских С-300 на Украине
Как только комплексы противовоздушной обороны С-300 из стран НАТО попадут на территорию Украины, они станут "легитимной военной целью" для российской авиации,... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T03:23
2022-03-18T03:23
россия
словакия
греция
нато
в мире
центр анализа мировой торговли оружием (цамто)
игорь коротченко
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Как только комплексы противовоздушной обороны С-300 из стран НАТО попадут на территорию Украины, они станут "легитимной военной целью" для российской авиации, выразил мнение в беседе с РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил в четверг, что его страна готова передать Украине комплексы ПВО С-300, как только получит им замену от США или других союзников по НАТО.Эксперт полагает, что уничтожение военных караванов зарубежной военной техники на территории Украины не приведет к открытому конфликту России с НАТО."С момента того, как караваны западной военной техники оказываются на Украине, они — легитимная российская военная цель", — считает собеседник агентства.По данным из открытых источников, комплексы С-300 разных модификаций стоят на вооружении 18 стран, среди них — три государства НАТО: Словакия, Болгария и Греция (передана Кипром из-за разногласий с Турцией).В распоряжение армии Словакии данный комплекс попал "в наследство" от ВС Чехословакии при разделении страны в 1993 году. Зенитно-ракетный комплекс С-300 способен поражать различные цели на больших и малых высотах, предназначен для обороны военных и гражданских стратегических объектов.
https://ria.ru/20220317/makron-1778739780.html
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россия, словакия, греция, нато, в мире, центр анализа мировой торговли оружием (цамто), игорь коротченко
03:23 18.03.2022
 
В ЦАМТО рассказали, к чему приведет появление натовских С-300 на Украине

Глава ЦАМТО Коротченко: натовские С-300 станут легитимной целью для ВКС России на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Как только комплексы противовоздушной обороны С-300 из стран НАТО попадут на территорию Украины, они станут "легитимной военной целью" для российской авиации, выразил мнение в беседе с РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил в четверг, что его страна готова передать Украине комплексы ПВО С-300, как только получит им замену от США или других союзников по НАТО.

"Как только комплексы С-300 пересекут границу какой-либо из стран НАТО и окажутся на украинской территории, задача российских ВКС – немедленно уничтожить эти системы противовоздушной обороны. Это – легитимная военная цель для российской авиации, и она должна реагировать на это незамедлительно", — предположил Коротченко.

Эксперт полагает, что уничтожение военных караванов зарубежной военной техники на территории Украины не приведет к открытому конфликту России с НАТО.
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"С момента того, как караваны западной военной техники оказываются на Украине, они — легитимная российская военная цель", — считает собеседник агентства.
По данным из открытых источников, комплексы С-300 разных модификаций стоят на вооружении 18 стран, среди них — три государства НАТО: Словакия, Болгария и Греция (передана Кипром из-за разногласий с Турцией).
В распоряжение армии Словакии данный комплекс попал "в наследство" от ВС Чехословакии при разделении страны в 1993 году. Зенитно-ракетный комплекс С-300 способен поражать различные цели на больших и малых высотах, предназначен для обороны военных и гражданских стратегических объектов.
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