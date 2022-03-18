https://ria.ru/20220318/s-300-1778765128.html

В ЦАМТО рассказали, к чему приведет появление натовских С-300 на Украине

В ЦАМТО рассказали, к чему приведет появление натовских С-300 на Украине - РИА Новости, 18.03.2022

В ЦАМТО рассказали, к чему приведет появление натовских С-300 на Украине

Как только комплексы противовоздушной обороны С-300 из стран НАТО попадут на территорию Украины, они станут "легитимной военной целью" для российской авиации,... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T03:23

2022-03-18T03:23

2022-03-18T03:23

россия

словакия

греция

нато

в мире

центр анализа мировой торговли оружием (цамто)

игорь коротченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767598249_0:144:3076:1874_1920x0_80_0_0_bb1e25829a93138a09802cc7c95dcd0d.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Как только комплексы противовоздушной обороны С-300 из стран НАТО попадут на территорию Украины, они станут "легитимной военной целью" для российской авиации, выразил мнение в беседе с РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил в четверг, что его страна готова передать Украине комплексы ПВО С-300, как только получит им замену от США или других союзников по НАТО.Эксперт полагает, что уничтожение военных караванов зарубежной военной техники на территории Украины не приведет к открытому конфликту России с НАТО."С момента того, как караваны западной военной техники оказываются на Украине, они — легитимная российская военная цель", — считает собеседник агентства.По данным из открытых источников, комплексы С-300 разных модификаций стоят на вооружении 18 стран, среди них — три государства НАТО: Словакия, Болгария и Греция (передана Кипром из-за разногласий с Турцией).В распоряжение армии Словакии данный комплекс попал "в наследство" от ВС Чехословакии при разделении страны в 1993 году. Зенитно-ракетный комплекс С-300 способен поражать различные цели на больших и малых высотах, предназначен для обороны военных и гражданских стратегических объектов.

https://ria.ru/20220317/makron-1778739780.html

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html

россия

словакия

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

россия, словакия, греция, нато, в мире, центр анализа мировой торговли оружием (цамто), игорь коротченко