https://ria.ru/20220318/rubl-1778758834.html
Оценены шансы удержать курс доллара на уровне ста рублей
Оценены шансы удержать курс доллара на уровне ста рублей - РИА Новости, 18.03.2022
Оценены шансы удержать курс доллара на уровне ста рублей
После падения до 120 рублей за доллар российская валюта восстанавливает позиции — рубль торгуется в плюсе в течение всей недели. Шанс на его укрепление в районе РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T02:15
2022-03-18T02:15
2022-03-18T02:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
рубль
доллар
accent capital
елена михайлова
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. После падения до 120 рублей за доллар российская валюта восстанавливает позиции — рубль торгуется в плюсе в течение всей недели. Шанс на его укрепление в районе 100 рублей за доллар вполне реален, рассказала агентству “Прайм” руководитель отдела аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова.В пользу рубля играют меры по контролю за движением капитала и сокращение импорта. Кроме того, цены на товары российского экспорта в 2022 году значительно выше, чем в 2021 году, пояснила эксперт.В добавлении к этому экспортеров обязали продавать 80 процентов валютной выручки, напомнила аналитик.Все это может с избытком покрыть спрос на валюту, заключила Михайлова.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, рубль, доллар, accent capital, елена михайлова
02:15 18.03.2022 (обновлено: 02:19 18.03.2022)
Оценены шансы удержать курс доллара на уровне ста рублей
Аналитик Михайлова: российская экономика справилась с шоковым этапом, рубль укрепляется