https://ria.ru/20220318/rubl-1778758834.html

Оценены шансы удержать курс доллара на уровне ста рублей

Оценены шансы удержать курс доллара на уровне ста рублей - РИА Новости, 18.03.2022

Оценены шансы удержать курс доллара на уровне ста рублей

После падения до 120 рублей за доллар российская валюта восстанавливает позиции — рубль торгуется в плюсе в течение всей недели. Шанс на его укрепление в районе РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T02:15

2022-03-18T02:15

2022-03-18T02:19

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

рубль

доллар

accent capital

елена михайлова

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. После падения до 120 рублей за доллар российская валюта восстанавливает позиции — рубль торгуется в плюсе в течение всей недели. Шанс на его укрепление в районе 100 рублей за доллар вполне реален, рассказала агентству “Прайм” руководитель отдела аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова.В пользу рубля играют меры по контролю за движением капитала и сокращение импорта. Кроме того, цены на товары российского экспорта в 2022 году значительно выше, чем в 2021 году, пояснила эксперт.В добавлении к этому экспортеров обязали продавать 80 процентов валютной выручки, напомнила аналитик.Все это может с избытком покрыть спрос на валюту, заключила Михайлова.

https://ria.ru/20220317/defolt-1778693881.html

россия

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

экономика, россия, рубль, доллар, accent capital, елена михайлова