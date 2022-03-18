Рейтинг@Mail.ru
Оценены шансы удержать курс доллара на уровне ста рублей - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220318/rubl-1778758834.html
Оценены шансы удержать курс доллара на уровне ста рублей
Оценены шансы удержать курс доллара на уровне ста рублей - РИА Новости, 18.03.2022
Оценены шансы удержать курс доллара на уровне ста рублей
После падения до 120 рублей за доллар российская валюта восстанавливает позиции — рубль торгуется в плюсе в течение всей недели. Шанс на его укрепление в районе РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T02:15
2022-03-18T02:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
рубль
доллар
accent capital
елена михайлова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149960/70/1499607024_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0f5877d7ed5cbdd80820eb1ab5dd7f82.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. После падения до 120 рублей за доллар российская валюта восстанавливает позиции — рубль торгуется в плюсе в течение всей недели. Шанс на его укрепление в районе 100 рублей за доллар вполне реален, рассказала агентству “Прайм” руководитель отдела аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова.В пользу рубля играют меры по контролю за движением капитала и сокращение импорта. Кроме того, цены на товары российского экспорта в 2022 году значительно выше, чем в 2021 году, пояснила эксперт.В добавлении к этому экспортеров обязали продавать 80 процентов валютной выручки, напомнила аналитик.Все это может с избытком покрыть спрос на валюту, заключила Михайлова.
https://ria.ru/20220317/defolt-1778693881.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Григорий Ивашкин
Григорий Ивашкин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149960/70/1499607024_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_0d1f0db9cb82dcdc4af4b84f17be5b6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, рубль, доллар, accent capital, елена михайлова
02:15 18.03.2022 (обновлено: 02:19 18.03.2022)
 
Оценены шансы удержать курс доллара на уровне ста рублей

Аналитик Михайлова: российская экономика справилась с шоковым этапом, рубль укрепляется

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкCторублевые купюры
Cторублевые купюры - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Cторублевые купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. После падения до 120 рублей за доллар российская валюта восстанавливает позиции — рубль торгуется в плюсе в течение всей недели. Шанс на его укрепление в районе 100 рублей за доллар вполне реален, рассказала агентству “Прайм” руководитель отдела аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова.
“Геополитическая обстановка остается напряженной, вводятcя новые санкции, но российская экономика, видимо, справилась с “шоковым” этапом”, — рассуждает она.
В пользу рубля играют меры по контролю за движением капитала и сокращение импорта. Кроме того, цены на товары российского экспорта в 2022 году значительно выше, чем в 2021 году, пояснила эксперт.
В добавлении к этому экспортеров обязали продавать 80 процентов валютной выручки, напомнила аналитик.
Все это может с избытком покрыть спрос на валюту, заключила Михайлова.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 16:30
Эксперты рассказали, благодаря чему Россия избежала дефолта
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияРубльДолларAccent CapitalЕлена Михайлова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала