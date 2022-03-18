14:56 18.03.2022 (обновлено: 16:47 18.03.2022)
Норвегия заявила, что решение Евросоюза по RT и Sputnik вызывает вопросы
Норвегия решила не присоединяться к санкциям Евросоюза против RT и Sputnik
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Норвегия присоединяется к европейским санкциям против России, кроме ограничений в отношении RT и Sputnik, которые вызывают вопросы, говорится в заявлении министра иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт.
"Сегодня правительство включило в законодательство Норвегии самый масштабный пакет санкций, когда-либо принятых в стране. <...> Это первый пакет санкций, который соответствует ограничительным мерам, принятым ЕС до 9 марта 2022 года включительно. Исключением являются санкции ЕС против Russia Today и Sputnik, они не были включены в этот первый пакет. Эти санкции вызывают принципиальные вопросы, и нам необходимо время для их тщательной оценки", — приводит слова главы МИД сайт правительства.
"Вероятно, в будущем будут введены дополнительные санкции в отношении России и Белоруссии", — отметила Хюитфельдт.
16 марта, 23:28Власти Канады запретили вещание телеканалов RT и RT France
После начала российской военной специальной операции по демилитаризации Украины западные страны ввели масштабные экономические санкции. Так, под запретом оказались поставки многих видов оборудования, некоторые крупные банки отключили от системы передачи финансовой информации SWIFT, многие компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств.
Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о блокировке некоторых СМИ. В числе запрещенных она назвала RT, Sputnik и их дочерние структуры.
Как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва не ожидала, что Запад введет санкции против журналистов, спортсменов и представителей культуры.
Он также подчеркнул, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но страна решит все проблемы с экономикой.