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Норвегия заявила, что решение Евросоюза по RT и Sputnik вызывает вопросы - РИА Новости, 18.03.2022
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Медиавойны
https://ria.ru/20220318/rt-1778856219.html
Норвегия заявила, что решение Евросоюза по RT и Sputnik вызывает вопросы
Норвегия заявила, что решение Евросоюза по RT и Sputnik вызывает вопросы - РИА Новости, 18.03.2022
Норвегия заявила, что решение Евросоюза по RT и Sputnik вызывает вопросы
Норвегия присоединяется к европейским санкциям против России, кроме ограничений в отношении RT и Sputnik, которые вызывают вопросы, говорится в заявлении... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T14:56
2022-03-18T16:47
медиавойны
норвегия
в мире
россия
еврокомиссия
телеканал rt
sputnik
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Норвегия присоединяется к европейским санкциям против России, кроме ограничений в отношении RT и Sputnik, которые вызывают вопросы, говорится в заявлении министра иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт.Как следует из сообщения, сейчас в Норвегии рассматривают санкции ЕС, принятые 15 марта. Указано, что этот пакет — "расширенное дополнение" к санкциям, введенным Норвегией в 2014 году после присоединения Крыма к России."Вероятно, в будущем будут введены дополнительные санкции в отношении России и Белоруссии", — отметила Хюитфельдт.После начала российской военной специальной операции по демилитаризации Украины западные страны ввели масштабные экономические санкции. Так, под запретом оказались поставки многих видов оборудования, некоторые крупные банки отключили от системы передачи финансовой информации SWIFT, многие компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств.Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о блокировке некоторых СМИ. В числе запрещенных она назвала RT, Sputnik и их дочерние структуры.Как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва не ожидала, что Запад введет санкции против журналистов, спортсменов и представителей культуры.Он также подчеркнул, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но страна решит все проблемы с экономикой.
https://ria.ru/20220316/rt-1778569482.html
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норвегия, в мире, россия, еврокомиссия, телеканал rt, sputnik, санкции в отношении россии
14:56 18.03.2022 (обновлено: 16:47 18.03.2022)
 
Норвегия заявила, что решение Евросоюза по RT и Sputnik вызывает вопросы

Норвегия решила не присоединяться к санкциям Евросоюза против RT и Sputnik

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкОсло
Осло - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Осло
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Норвегия присоединяется к европейским санкциям против России, кроме ограничений в отношении RT и Sputnik, которые вызывают вопросы, говорится в заявлении министра иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт.

"Сегодня правительство включило в законодательство Норвегии самый масштабный пакет санкций, когда-либо принятых в стране. <...> Это первый пакет санкций, который соответствует ограничительным мерам, принятым ЕС до 9 марта 2022 года включительно. Исключением являются санкции ЕС против Russia Today и Sputnik, они не были включены в этот первый пакет. Эти санкции вызывают принципиальные вопросы, и нам необходимо время для их тщательной оценки", — приводит слова главы МИД сайт правительства.

Как следует из сообщения, сейчас в Норвегии рассматривают санкции ЕС, принятые 15 марта. Указано, что этот пакет — "расширенное дополнение" к санкциям, введенным Норвегией в 2014 году после присоединения Крыма к России.
"Вероятно, в будущем будут введены дополнительные санкции в отношении России и Белоруссии", — отметила Хюитфельдт.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 23:28
Власти Канады запретили вещание телеканалов RT и RT France
После начала российской военной специальной операции по демилитаризации Украины западные страны ввели масштабные экономические санкции. Так, под запретом оказались поставки многих видов оборудования, некоторые крупные банки отключили от системы передачи финансовой информации SWIFT, многие компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств.
Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о блокировке некоторых СМИ. В числе запрещенных она назвала RT, Sputnik и их дочерние структуры.
Как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва не ожидала, что Запад введет санкции против журналистов, спортсменов и представителей культуры.
Он также подчеркнул, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но страна решит все проблемы с экономикой.
Вывеска МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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YouTube заблокировал каналы медиагруппы "Россия сегодня"
 
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