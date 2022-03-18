https://ria.ru/20220318/rt-1778856219.html

Норвегия заявила, что решение Евросоюза по RT и Sputnik вызывает вопросы

Норвегия заявила, что решение Евросоюза по RT и Sputnik вызывает вопросы - РИА Новости, 18.03.2022

Норвегия заявила, что решение Евросоюза по RT и Sputnik вызывает вопросы

Норвегия присоединяется к европейским санкциям против России, кроме ограничений в отношении RT и Sputnik, которые вызывают вопросы, говорится в заявлении... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T14:56

2022-03-18T14:56

2022-03-18T16:47

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Норвегия присоединяется к европейским санкциям против России, кроме ограничений в отношении RT и Sputnik, которые вызывают вопросы, говорится в заявлении министра иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт.Как следует из сообщения, сейчас в Норвегии рассматривают санкции ЕС, принятые 15 марта. Указано, что этот пакет — "расширенное дополнение" к санкциям, введенным Норвегией в 2014 году после присоединения Крыма к России."Вероятно, в будущем будут введены дополнительные санкции в отношении России и Белоруссии", — отметила Хюитфельдт.После начала российской военной специальной операции по демилитаризации Украины западные страны ввели масштабные экономические санкции. Так, под запретом оказались поставки многих видов оборудования, некоторые крупные банки отключили от системы передачи финансовой информации SWIFT, многие компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств.Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о блокировке некоторых СМИ. В числе запрещенных она назвала RT, Sputnik и их дочерние структуры.Как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва не ожидала, что Запад введет санкции против журналистов, спортсменов и представителей культуры.Он также подчеркнул, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но страна решит все проблемы с экономикой.

https://ria.ru/20220316/rt-1778569482.html

https://ria.ru/20220311/blokirovka-1777770345.html

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Кирилл Волков

норвегия, в мире, россия, еврокомиссия, телеканал rt, sputnik, санкции в отношении россии