https://ria.ru/20220318/rt-1778821284.html

В Кремле отреагировали на решение Ofcom запретить вещание RT

В Кремле отреагировали на решение Ofcom запретить вещание RT - РИА Новости, 18.03.2022

В Кремле отреагировали на решение Ofcom запретить вещание RT

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение Ofcom о запрете на вещание RT, назвал это продолжением антироссийского безумия и... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:40

2022-03-18T12:40

2022-03-18T12:47

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение Ofcom о запрете на вещание RT, назвал это продолжением антироссийского безумия и нарушением свободы слова.Британский медиарегулятор Ofcom заявил, что отозвал лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании, это решение вступает в силу немедленно."Это продолжение того, наверное, безумия, которое сейчас происходит и в Америке, и в Европе, такого антироссийского безумия. И это еще один шаг в линии действий по грубому ограничению свободы слова, по нарушению всех законов, связанных со свободой работы СМИ, в том числе и европейских законов. Посягательство на частную собственность, внесудебная конфискация частной собственности. Это такая очень опасная тенденция, опасная для самих европейцев. Но, к сожалению, это то безумие, которое сейчас творится на европейском континенте", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об отзыве лицензии телеканала RT на вещание в Великобритании."Можно только добавить, что мир больше и гораздо сложнее, чем Европейский континент. И я не сомневаюсь, RT продолжат нести свой голос и нести свою точку зрения до тех, кто захочет ее видеть и слышать. Никакие Офкомы не смогут этому воспрепятстовать ", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220318/rt-1778800672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, телеканал rt, дмитрий песков, великобритания