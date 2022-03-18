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В Кремле отреагировали на решение Ofcom запретить вещание RT - РИА Новости, 18.03.2022
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В Кремле отреагировали на решение Ofcom запретить вещание RT
В Кремле отреагировали на решение Ofcom запретить вещание RT - РИА Новости, 18.03.2022
В Кремле отреагировали на решение Ofcom запретить вещание RT
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение Ofcom о запрете на вещание RT, назвал это продолжением антироссийского безумия и... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:40
2022-03-18T12:47
в мире
россия
телеканал rt
дмитрий песков
великобритания
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение Ofcom о запрете на вещание RT, назвал это продолжением антироссийского безумия и нарушением свободы слова.Британский медиарегулятор Ofcom заявил, что отозвал лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании, это решение вступает в силу немедленно."Это продолжение того, наверное, безумия, которое сейчас происходит и в Америке, и в Европе, такого антироссийского безумия. И это еще один шаг в линии действий по грубому ограничению свободы слова, по нарушению всех законов, связанных со свободой работы СМИ, в том числе и европейских законов. Посягательство на частную собственность, внесудебная конфискация частной собственности. Это такая очень опасная тенденция, опасная для самих европейцев. Но, к сожалению, это то безумие, которое сейчас творится на европейском континенте", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об отзыве лицензии телеканала RT на вещание в Великобритании."Можно только добавить, что мир больше и гораздо сложнее, чем Европейский континент. И я не сомневаюсь, RT продолжат нести свой голос и нести свою точку зрения до тех, кто захочет ее видеть и слышать. Никакие Офкомы не смогут этому воспрепятстовать ", - подчеркнул он.
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в мире, россия, телеканал rt, дмитрий песков, великобритания
12:40 18.03.2022 (обновлено: 12:47 18.03.2022)
 
В Кремле отреагировали на решение Ofcom запретить вещание RT

Песков назвал решение Ofcom о запрете на вещание RT продолжением антироссийского безумия

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение Ofcom о запрете на вещание RT, назвал это продолжением антироссийского безумия и нарушением свободы слова.
Британский медиарегулятор Ofcom заявил, что отозвал лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании, это решение вступает в силу немедленно.
"Это продолжение того, наверное, безумия, которое сейчас происходит и в Америке, и в Европе, такого антироссийского безумия. И это еще один шаг в линии действий по грубому ограничению свободы слова, по нарушению всех законов, связанных со свободой работы СМИ, в том числе и европейских законов. Посягательство на частную собственность, внесудебная конфискация частной собственности. Это такая очень опасная тенденция, опасная для самих европейцев. Но, к сожалению, это то безумие, которое сейчас творится на европейском континенте", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об отзыве лицензии телеканала RT на вещание в Великобритании.
"Можно только добавить, что мир больше и гораздо сложнее, чем Европейский континент. И я не сомневаюсь, RT продолжат нести свой голос и нести свою точку зрения до тех, кто захочет ее видеть и слышать. Никакие Офкомы не смогут этому воспрепятстовать ", - подчеркнул он.
Офис телеканала RT - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 11:13Медиавойны
В RT назвали решение Ofcom отозвать лицензию на вещание политическим
 
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