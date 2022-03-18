https://ria.ru/20220318/rossiya-1778867711.html

Новая Россия своих не бросает, заявил Собянин

Новая Россия своих не бросает, заявил Собянин - РИА Новости, 18.03.2022

Новая Россия своих не бросает, заявил Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин в поздравлении с годовщиной воссоединения Крыма с Россией назвал это праздником новой России, которая своих не бросает, и заявил, что... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T15:27

2022-03-18T15:27

2022-03-18T15:53

общество

россия

москва

сергей собянин

севастополь

республика крым

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в поздравлении с годовщиной воссоединения Крыма с Россией назвал это праздником новой России, которая своих не бросает, и заявил, что РФ сильна своими патриотами."С праздником! С праздником крымской весны! С праздником новой России! Новой России, которая не бросает своих, защищает бескомпромиссно", - сказал Собянин на митинг-концерте в "Лужниках" по случаю годовщины воссоединения Крыма с РФ. Он поблагодарил собравшихся в "Лужниках" и миллионы граждан, которые душой и сердцем с нами", а также тех, кто с оружием в руках защищают Донбасс, защищают граждан России."Полмира ополчились на нас, но Россия - сильная страна. Сильная своими гражданами, своими патриотами. И пока мы вместе, мы непобедимы! Да здравствует Севастополь! Да здравствует Крым и Донбасс! Да здравствует наш президент Владимир Владимирович Путин! Да здравствует Россия! Россия! Россия! Россия!" - сказал мэр Москвы.Праздничный митинг-концерт проходит на стадионе "Лужники". Трибуны заполнены людьми с флагами России. Среди собравшихся люди разных возрастов. Есть и семьи из Донбасса.Концерт ведут Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Со сцены звучат патриотические песни, обращения жителей Одессы, включения из Крыма и Севастополя.

https://ria.ru/20220317/krym-1778701777.html

https://ria.ru/20220318/vossoedinenie-1778422504.html

россия

москва

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, москва, сергей собянин, севастополь, республика крым