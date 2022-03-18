15:27 18.03.2022 (обновлено: 15:53 18.03.2022)
Новая Россия своих не бросает, заявил Собянин
Мэр Москвы Собянин назвал годовщину присоединения Крыма праздником новой России
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин выступает на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном воссоединению Крыма с Россией
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном воссоединению Крыма с Россией
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в поздравлении с годовщиной воссоединения Крыма с Россией назвал это праздником новой России, которая своих не бросает, и заявил, что РФ сильна своими патриотами.
"С праздником! С праздником крымской весны! С праздником новой России! Новой России, которая не бросает своих, защищает бескомпромиссно", - сказал Собянин на митинг-концерте в "Лужниках" по случаю годовщины воссоединения Крыма с РФ. Он поблагодарил собравшихся в "Лужниках" и миллионы граждан, которые душой и сердцем с нами", а также тех, кто с оружием в руках защищают Донбасс, защищают граждан России.
"Полмира ополчились на нас, но Россия - сильная страна. Сильная своими гражданами, своими патриотами. И пока мы вместе, мы непобедимы! Да здравствует Севастополь! Да здравствует Крым и Донбасс! Да здравствует наш президент Владимир Владимирович Путин! Да здравствует Россия! Россия! Россия! Россия!" - сказал мэр Москвы.
Праздничный митинг-концерт проходит на стадионе "Лужники". Трибуны заполнены людьми с флагами России. Среди собравшихся люди разных возрастов. Есть и семьи из Донбасса.
Концерт ведут Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Со сцены звучат патриотические песни, обращения жителей Одессы, включения из Крыма и Севастополя.
Вчера, 02:06День воссоединения Крыма с Россией