https://ria.ru/20220318/rogozin-1778957656.html

Российская миссия на Марс пройдет без марсохода

Российская миссия на Марс пройдет без марсохода - РИА Новости, 18.03.2022

Российская миссия на Марс пройдет без марсохода

В российской миссии на Марс, которая пройдет вместо отмененной Европейским космическим агентством ExoMars-2022, не будет марсохода, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T23:26

2022-03-18T23:26

2022-03-18T23:34

космос - риа наука

россия

марс

дмитрий рогозин

роскосмос

европейское космическое агентство

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В российской миссии на Марс, которая пройдет вместо отмененной Европейским космическим агентством ExoMars-2022, не будет марсохода, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на Байконуре, аудиозапись предоставила пресс-служба госкорпорации."Нужен ли там некий марсоход? Я думаю, что он и не нужен, потому что сам посадочный модуль является научно-исследовательской станцией самостоятельной. И его будет достаточно для реализации этой миссии", - сказал Рогозин.Повторить посадочный модуль "Казачок", который Россия делала под миссию ExoMars-2022, по его словам, не представляет труда.Ранее правящий совет Европейского космического агентства счел невозможным дальнейшее сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия самостоятельно проведет миссию на Марс, хоть её подготовка и затянется на несколько лет.Ранее гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко, сообщал, что ракета "Протон-М" для запуска российско-европейской миссии ExoMars-2022 изготовлена и прошла полный цикл подготовки. По словам гендиректора предприятия, железнодорожный состав с еще одной такой ракетой для дальнейших пусков по программе с Байконура в 2022 году должен был отправиться на космодром в начале марта.Позднее Европейское космическое агентство заявило, что будет полностью выполнять санкционные меры против России. В частности, отмечалось, что запуск российско-европейской миссии ExoMars в 2022 году маловероятен. Рогозин, комментируя это решение, заявил, что ЕКА "назло русской бабушке решило отморозить себе уши".Старт второй части российско-европейской миссии ExoMars изначально планировался в 2018 году. Затем он был перенесен на 2020 год, а после, из-за сложностей, связанных с пандемией COVID-19, отложен на 2022 год (пусковое окно, когда с Земли удобно лететь к Марсу, открывается раз в два года). К Красной планете должна была отправиться российская посадочная платформа "Казачок" с установленным на ней европейским марсоходом Rosalind Franklin.Запуск российской платформы с европейским марсоходом должен был стать продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.

https://ria.ru/20220317/proton-1778714607.html

https://ria.ru/20220314/kosmos-1777982313.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

космос - риа наука, россия, марс, дмитрий рогозин, роскосмос, европейское космическое агентство