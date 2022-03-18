https://ria.ru/20220318/rogozin-1778957656.html
Российская миссия на Марс пройдет без марсохода
Российская миссия на Марс пройдет без марсохода - РИА Новости, 18.03.2022
Российская миссия на Марс пройдет без марсохода
В российской миссии на Марс, которая пройдет вместо отмененной Европейским космическим агентством ExoMars-2022, не будет марсохода, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T23:26
2022-03-18T23:26
2022-03-18T23:34
космос - риа наука
россия
марс
дмитрий рогозин
роскосмос
европейское космическое агентство
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В российской миссии на Марс, которая пройдет вместо отмененной Европейским космическим агентством ExoMars-2022, не будет марсохода, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на Байконуре, аудиозапись предоставила пресс-служба госкорпорации."Нужен ли там некий марсоход? Я думаю, что он и не нужен, потому что сам посадочный модуль является научно-исследовательской станцией самостоятельной. И его будет достаточно для реализации этой миссии", - сказал Рогозин.Повторить посадочный модуль "Казачок", который Россия делала под миссию ExoMars-2022, по его словам, не представляет труда.Ранее правящий совет Европейского космического агентства счел невозможным дальнейшее сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия самостоятельно проведет миссию на Марс, хоть её подготовка и затянется на несколько лет.Ранее гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко, сообщал, что ракета "Протон-М" для запуска российско-европейской миссии ExoMars-2022 изготовлена и прошла полный цикл подготовки. По словам гендиректора предприятия, железнодорожный состав с еще одной такой ракетой для дальнейших пусков по программе с Байконура в 2022 году должен был отправиться на космодром в начале марта.Позднее Европейское космическое агентство заявило, что будет полностью выполнять санкционные меры против России. В частности, отмечалось, что запуск российско-европейской миссии ExoMars в 2022 году маловероятен. Рогозин, комментируя это решение, заявил, что ЕКА "назло русской бабушке решило отморозить себе уши".Старт второй части российско-европейской миссии ExoMars изначально планировался в 2018 году. Затем он был перенесен на 2020 год, а после, из-за сложностей, связанных с пандемией COVID-19, отложен на 2022 год (пусковое окно, когда с Земли удобно лететь к Марсу, открывается раз в два года). К Красной планете должна была отправиться российская посадочная платформа "Казачок" с установленным на ней европейским марсоходом Rosalind Franklin.Запуск российской платформы с европейским марсоходом должен был стать продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.
https://ria.ru/20220317/proton-1778714607.html
https://ria.ru/20220314/kosmos-1777982313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, марс, дмитрий рогозин, роскосмос, европейское космическое агентство
23:26 18.03.2022 (обновлено: 23:34 18.03.2022)
Российская миссия на Марс пройдет без марсохода
Глава Роскосмоса Рогозин: российская миссия на Марс пройдет без марсохода
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В российской миссии на Марс, которая пройдет вместо отмененной Европейским космическим агентством ExoMars-2022, не будет марсохода, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на Байконуре, аудиозапись предоставила пресс-служба госкорпорации.
"Нужен ли там некий марсоход? Я думаю, что он и не нужен, потому что сам посадочный модуль является научно-исследовательской станцией самостоятельной. И его будет достаточно для реализации этой миссии", - сказал Рогозин.
Повторить посадочный модуль "Казачок", который Россия
делала под миссию ExoMars-2022, по его словам, не представляет труда.
Ранее правящий совет Европейского космического агентства
счел невозможным дальнейшее сотрудничество с "Роскосмосом
" по миссии ExoMars. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
сообщил, что Россия самостоятельно проведет миссию на Марс
, хоть её подготовка и затянется на несколько лет.
Ранее гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко
, сообщал, что ракета "Протон-М"
для запуска российско-европейской миссии ExoMars-2022 изготовлена и прошла полный цикл подготовки. По словам гендиректора предприятия, железнодорожный состав с еще одной такой ракетой для дальнейших пусков по программе с Байконура
в 2022 году должен был отправиться на космодром в начале марта.
Позднее Европейское космическое агентство заявило, что будет полностью выполнять санкционные меры против России. В частности, отмечалось, что запуск российско-европейской миссии ExoMars в 2022 году маловероятен. Рогозин, комментируя это решение, заявил, что ЕКА "назло русской бабушке решило отморозить себе уши".
Старт второй части российско-европейской миссии ExoMars изначально планировался в 2018 году. Затем он был перенесен на 2020 год, а после, из-за сложностей, связанных с пандемией COVID-19, отложен на 2022 год (пусковое окно, когда с Земли
удобно лететь к Марсу, открывается раз в два года). К Красной планете должна была отправиться российская посадочная платформа "Казачок" с установленным на ней европейским марсоходом Rosalind Franklin.
Запуск российской платформы с европейским марсоходом должен был стать продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.