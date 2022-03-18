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Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России до "CC" - РИА Новости, 18.03.2022
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Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России до "CC"
Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России до "CC" - РИА Новости, 18.03.2022
Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России до "CC"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с "ССС-" до "СС" с... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T01:18
2022-03-18T01:18
экономика
сша
россия
санкции в отношении россии
москва
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&amp;P Global Ratings (S&amp;P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с "ССС-" до "СС" с негативным прогнозом.Долгосрочный рейтинг в национальной валюте также понижен с "ССС-" до "СС".Отмечается, что рейтинги помещены в список CreditWatch с негативным прогнозом.Агентство заявляет, что, по его сведениям, инвесторы не получили купонный платеж в долларах США по еврооблигациям российского правительства, который должен был состояться 16 марта, из-за технических трудностей, связанных с международными санкциями."Следовательно, мы считаем, что выплаты по обслуживанию долга по еврооблигациям России с погашением в ближайшие несколько недель могут столкнуться с аналогичными техническими трудностями", — говорится в заявлении.S&amp;P считает, что на данный момент долг России весьма уязвим для неплатежей.
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экономика, сша, россия, санкции в отношении россии, москва
01:18 18.03.2022
 
Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России до "CC"

Агентство S&P Global Ratings понизило суверенный кредитный рейтинг России до "CC"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с "ССС-" до "СС" с негативным прогнозом.
Долгосрочный рейтинг в национальной валюте также понижен с "ССС-" до "СС".
Отмечается, что рейтинги помещены в список CreditWatch с негативным прогнозом.
Агентство заявляет, что, по его сведениям, инвесторы не получили купонный платеж в долларах США по еврооблигациям российского правительства, который должен был состояться 16 марта, из-за технических трудностей, связанных с международными санкциями.
"Следовательно, мы считаем, что выплаты по обслуживанию долга по еврооблигациям России с погашением в ближайшие несколько недель могут столкнуться с аналогичными техническими трудностями", — говорится в заявлении.
S&P считает, что на данный момент долг России весьма уязвим для неплатежей.
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