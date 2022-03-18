https://ria.ru/20220318/reyting-1778762141.html

Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России до "CC"

Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России до "CC" - РИА Новости, 18.03.2022

Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России до "CC"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с "ССС-" до "СС" с... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T01:18

2022-03-18T01:18

2022-03-18T01:18

экономика

сша

россия

санкции в отношении россии

москва

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с "ССС-" до "СС" с негативным прогнозом.Долгосрочный рейтинг в национальной валюте также понижен с "ССС-" до "СС".Отмечается, что рейтинги помещены в список CreditWatch с негативным прогнозом.Агентство заявляет, что, по его сведениям, инвесторы не получили купонный платеж в долларах США по еврооблигациям российского правительства, который должен был состояться 16 марта, из-за технических трудностей, связанных с международными санкциями."Следовательно, мы считаем, что выплаты по обслуживанию долга по еврооблигациям России с погашением в ближайшие несколько недель могут столкнуться с аналогичными техническими трудностями", — говорится в заявлении.S&P считает, что на данный момент долг России весьма уязвим для неплатежей.

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сша

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, сша, россия, санкции в отношении россии, москва