https://ria.ru/20220318/razgovor-1778817803.html
Шольц призвал Путина к прекращению огня на Украине
Шольц призвал Путина к прекращению огня на Украине - РИА Новости, 18.03.2022
Шольц призвал Путина к прекращению огня на Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, говорится в заявлении пресс-службы кабмина Германии. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:25
2022-03-18T12:25
2022-03-18T12:59
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олаф шольц
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ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 18 мар – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, говорится в заявлении пресс-службы кабмина Германии.Беседа длилась почти час."Федеральный канцлер Олаф Шольц снова провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным в пятницу утром... Канцлер призвал президента России к скорейшему прекращению огня, улучшению гуманитарной ситуации и прогрессу в поиске дипломатического решения конфликта", — говорится в сообщении ведомства.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778299181.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, олаф шольц, в мире, россия, германия, ситуация в днр и лнр, украина
12:25 18.03.2022 (обновлено: 12:59 18.03.2022)
Шольц призвал Путина к прекращению огня на Украине
Президент России Путин и канцлер ФРГ Шольц почти час обсуждали спецоперацию на Украине