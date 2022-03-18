https://ria.ru/20220318/razgovor-1778817803.html

Шольц призвал Путина к прекращению огня на Украине

Шольц призвал Путина к прекращению огня на Украине - РИА Новости, 18.03.2022

Шольц призвал Путина к прекращению огня на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, говорится в заявлении пресс-службы кабмина Германии. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:25

2022-03-18T12:25

2022-03-18T12:59

владимир путин

олаф шольц

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ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 18 мар – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, говорится в заявлении пресс-службы кабмина Германии.Беседа длилась почти час."Федеральный канцлер Олаф Шольц снова провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным в пятницу утром... Канцлер призвал президента России к скорейшему прекращению огня, улучшению гуманитарной ситуации и прогрессу в поиске дипломатического решения конфликта", — говорится в сообщении ведомства.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778299181.html

россия

германия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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