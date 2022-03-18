https://ria.ru/20220318/raneniya-1778960731.html

Восемь мирных жителей с освобожденных территорий ДНР получили ранения

Восемь мирных жителей с освобожденных территорий ДНР получили ранения - РИА Новости, 18.03.2022

Восемь мирных жителей с освобожденных территорий ДНР получили ранения

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о ранении восьми мирных... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T23:55

2022-03-18T23:55

2022-03-18T23:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о ранении восьми мирных жителей, в том числе детей, с территорий республики, ранее освобожденных Народной милицией.В Telegram-канале представительства со ссылкой на минздрав ДНР говорится, что в Мариуполе ранены семь мирных жителей, среди них дети 12 и 15 лет, в Виноградном - один мирный житель.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220318/mariupol-1778880968.html

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, министерство здравоохранения днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр