https://ria.ru/20220318/radikaly-1778761821.html

Небензя: радикалы продолжают использовать людей на Украине как живой щит

Небензя: радикалы продолжают использовать людей на Украине как живой щит - РИА Новости, 18.03.2022

Небензя: радикалы продолжают использовать людей на Украине как живой щит

Украинские радикалы продолжают удерживать людей в качестве живого щита, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T01:05

2022-03-18T01:05

2022-03-18T01:05

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мариуполь

оон

василий небензя

украина

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ООН, 18 мар — РИА Новости. Украинские радикалы продолжают удерживать людей в качестве живого щита, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.По его словам, украинские радикалы в Мариуполе "так же, как это делали в осажденном Берлине в 1945 году, удерживают жителей в качестве живого щита, не давая им эвакуироваться и размещая рядом с жилыми объектами тяжелые вооружения в нарушение норм международного гуманитарного права"."Этого ни наши западные партнеры, ни представители секретариата ООН упорно не желают замечать", — добавил Небензя.

мариуполь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, мариуполь, оон, василий небензя, украина