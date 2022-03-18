https://ria.ru/20220318/pvo-1778811316.html
Прибалтика попросила США об усилении ПВО
Прибалтика попросила США об усилении ПВО - РИА Новости, 18.03.2022
Прибалтика попросила США об усилении ПВО
В странах Балтии следует усилить противовоздушную оборону (ПВО), заявили главы комиссий по иностранным делам парламентов Эстонии, Латвии и Литвы на прошедших в... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:00
2022-03-18T12:00
2022-03-18T12:01
прибалтика
в мире
россия
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пво
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 мар - РИА Новости. В странах Балтии следует усилить противовоздушную оборону (ПВО), заявили главы комиссий по иностранным делам парламентов Эстонии, Латвии и Литвы на прошедших в четверг слушаниях в Конгрессе США.Хельсинкская комиссия Конгресса США провела публичные слушания по безопасности стран Балтии.По словам главы комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсона, американцы понимают, что в связи с событиями на Украине оценка безопасности изменилась, и кажется, что США готовы внести еще больший вклад в безопасность Балтийского региона."Я верю, что в сотрудничестве с США и ее союзниками мы сможем найти временные решения до тех пор, пока сами не сможем развивать систему противовоздушной обороны. ПВО нужна нам уже сейчас, и мы хотим, чтобы имеющиеся у союзников системы ПВО были направлены и в страны Балтии", - сказал в пятницу Михкельсон порталу эстонского телерадиовещания ERR.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/slukhi-1777477746.html
https://ria.ru/20220318/nato-1778805158.html
https://ria.ru/20220305/mid-1776823215.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прибалтика, в мире, россия, сша, эстония, литва, латвия, пво, конгресс сша, украина, владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, донбасс, марко михкельсон
12:00 18.03.2022 (обновлено: 12:01 18.03.2022)
Прибалтика попросила США об усилении ПВО
Эстония, Латвия и Литва попросили конгресс США усилить ПВО в балтийских странах