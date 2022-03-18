О Крыме и спецоперации на Украине. Главное из выступления Путина в Лужниках

Президент Путин выступил на митинге-концерте в честь возвращения Крыма
О Крыме
На своей земле, объединенные общей судьбой, — так наверняка думали и этим руководствовались люди, когда шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле. И хотели жить общей судьбой со своей исторической родиной, с Россией, они имели на это полное право и достигли своей цели.
Крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили жесткий барьер на пути неонацистов и крайних националистов. Потому что то, что происходило на других территориях и происходит до сих пор, лучшее тому подтверждение.
За это время Россия немало сделала для того, чтобы поднять Крым и Севастополь. Нужно было сделать вещи, которые не видны сразу невооруженным взглядом. Они носят фундаментальный характер: газоснабжение, энергоснабжение, коммуналка, восстановление дорожной сети, строительство новых дорог, магистралей и новых мостовых переходов.
О военной операции
Мы знаем, что надо делать дальше, как делать дальше, за счет чего. И мы обязательно реализуем все намеченные планы.
Люди, которые проживали и проживают на Донбассе, также не согласились с госпереворотом. Против них тут же были организованы карательные военные операции — и не одна. Их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией. Это все и есть то, что называется геноцид. Цель операции — избавить людей от этого.
Все заключается в том, что это (единство. — Прим. ред.) — универсальная ценность для всех народов и представителей всех конфессий России и именно для нашего народа, в первую очередь для нашего народа. И лучшим подтверждением тому является то, как воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции — плечом к плечу. Помогают, поддерживают друг друга, а если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было.
Мне приходят в голову слова из Священного писания: "Нет больше любви, чем если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих".
Так получилось, что начало операции совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военачальников Федора Ушакова, который не проиграл ни одного сражения. Он как-то сказал: "Грозы сии пойдут во славу России". Так было тогда! Так сегодня! И так будет всегда!