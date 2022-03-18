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О Крыме и спецоперации на Украине. Главное из выступления Путина в Лужниках - РИА Новости, 18.03.2022
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О Крыме и спецоперации на Украине. Главное из выступления Путина в Лужниках
О Крыме и спецоперации на Украине. Главное из выступления Путина в Лужниках - РИА Новости, 18.03.2022
О Крыме и спецоперации на Украине. Главное из выступления Путина в Лужниках
Президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте в Лужниках, приуроченном к восьмой годовщине возвращения Крыма. РИА Новости, 18.03.2022
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россия
день воссоединения крыма с россией
республика крым
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте в Лужниках, приуроченном к восьмой годовщине возвращения Крыма.Ключевые заявления российского лидера — в материале РИА Новости.О КрымеО военной операцииРоссия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
россия
республика крым
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Выступление Владимира Путина в Лужниках. Полная версия
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"Такого единения у нас не было давно" – Путин о действиях военных РФ на Украине
Путин о действиях военных РФ на Украине: они прикрывают друг друга, такого единения у нас не было давно.
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РИА Новости
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россия, день воссоединения крыма с россией, республика крым, владимир путин, видео
О Крыме и спецоперации на Украине. Главное из выступления Путина в Лужниках
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте в Лужниках, приуроченном к восьмой годовщине возвращения Крыма.
2022-03-18T16:36
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16:36 18.03.2022 (обновлено: 20:19 18.03.2022)
 
О Крыме и спецоперации на Украине. Главное из выступления Путина в Лужниках

Президент Путин выступил на митинге-концерте в честь возвращения Крыма

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте в Лужниках, приуроченном к восьмой годовщине возвращения Крыма.
Ключевые заявления российского лидера — в материале РИА Новости.

О Крыме

На своей земле, объединенные общей судьбой, — так наверняка думали и этим руководствовались люди, когда шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле. И хотели жить общей судьбой со своей исторической родиной, с Россией, они имели на это полное право и достигли своей цели.

Крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили жесткий барьер на пути неонацистов и крайних националистов. Потому что то, что происходило на других территориях и происходит до сих пор, лучшее тому подтверждение.

За это время Россия немало сделала для того, чтобы поднять Крым и Севастополь. Нужно было сделать вещи, которые не видны сразу невооруженным взглядом. Они носят фундаментальный характер: газоснабжение, энергоснабжение, коммуналка, восстановление дорожной сети, строительство новых дорог, магистралей и новых мостовых переходов.

О военной операции

Мы знаем, что надо делать дальше, как делать дальше, за счет чего. И мы обязательно реализуем все намеченные планы.

Люди, которые проживали и проживают на Донбассе, также не согласились с госпереворотом. Против них тут же были организованы карательные военные операции — и не одна. Их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией. Это все и есть то, что называется геноцид. Цель операции — избавить людей от этого.

Все заключается в том, что это (единство. — Прим. ред.) — универсальная ценность для всех народов и представителей всех конфессий России и именно для нашего народа, в первую очередь для нашего народа. И лучшим подтверждением тому является то, как воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции — плечом к плечу. Помогают, поддерживают друг друга, а если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было.

Мне приходят в голову слова из Священного писания: "Нет больше любви, чем если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих".

Так получилось, что начало операции совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военачальников Федора Ушакова, который не проиграл ни одного сражения. Он как-то сказал: "Грозы сии пойдут во славу России". Так было тогда! Так сегодня! И так будет всегда!

Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
 
РоссияДень воссоединения Крыма с РоссиейРеспублика КрымВладимир Путин
 
 
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