https://ria.ru/20220318/putin-1778888167.html

О Крыме и спецоперации на Украине. Главное из выступления Путина в Лужниках

О Крыме и спецоперации на Украине. Главное из выступления Путина в Лужниках - РИА Новости, 18.03.2022

О Крыме и спецоперации на Украине. Главное из выступления Путина в Лужниках

Президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте в Лужниках, приуроченном к восьмой годовщине возвращения Крыма. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T16:36

2022-03-18T16:36

2022-03-18T20:19

россия

день воссоединения крыма с россией

республика крым

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте в Лужниках, приуроченном к восьмой годовщине возвращения Крыма.Ключевые заявления российского лидера — в материале РИА Новости.О КрымеО военной операцииРоссия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.

россия

республика крым

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2022

Давид Нармания

Давид Нармания

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Выступление Владимира Путина в Лужниках. Полная версия Владимир Путин выступил на митинге-концерте в Лужниках в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. Полная версия. 2022-03-18T16:36 true PT6M43S

"Такого единения у нас не было давно" – Путин о действиях военных РФ на Украине Путин о действиях военных РФ на Украине: они прикрывают друг друга, такого единения у нас не было давно. 2022-03-18T16:36 true PT0M42S

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Давид Нармания

россия, день воссоединения крыма с россией, республика крым, владимир путин, видео