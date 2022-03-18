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Против Донбасса совершался геноцид, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/putin-1778883157.html
Против Донбасса совершался геноцид, заявил Путин
Против Донбасса совершался геноцид, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2022
Против Донбасса совершался геноцид, заявил Путин
Жители Донбасса, которые не согласились с государственным переворотом на Украине, подверглись геноциду, цель военной операции России – избавить людей от этих... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:19
2022-03-18T16:40
донбасс
россия
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Жители Донбасса, которые не согласились с государственным переворотом на Украине, подверглись геноциду, цель военной операции России – избавить людей от этих страданий, заявил президент РФ Владимир Путин."Люди, которые проживали на Донбассе, не согласились с этим государственным переворотом (на Украине – ред.). Против них тут же были организованы карательные военные операции... их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией. Это все и есть то, что называется геноцидом. Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида и является основной главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали на Донбассе и Украине", - сказал Путин во время митинга-концерта в честь присоединения Крыма в "Лужниках".
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донбасс, россия, в мире, украина, владимир путин
16:19 18.03.2022 (обновлено: 16:40 18.03.2022)
 
Против Донбасса совершался геноцид, заявил Путин

Президент России Путин: против Донбасса совершался геноцид

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном воссоединению Крыма с Россией
Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в Лужниках, посвященном воссоединению Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном воссоединению Крыма с Россией
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Жители Донбасса, которые не согласились с государственным переворотом на Украине, подверглись геноциду, цель военной операции России – избавить людей от этих страданий, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Люди, которые проживали на Донбассе, не согласились с этим государственным переворотом (на Украине – ред.). Против них тут же были организованы карательные военные операции... их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией. Это все и есть то, что называется геноцидом. Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида и является основной главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали на Донбассе и Украине", - сказал Путин во время митинга-концерта в честь присоединения Крыма в "Лужниках".
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонбассРоссияВ миреУкраинаВладимир Путин
 
 
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