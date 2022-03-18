https://ria.ru/20220318/putin-1778883157.html

Против Донбасса совершался геноцид, заявил Путин

Против Донбасса совершался геноцид, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2022

Против Донбасса совершался геноцид, заявил Путин

Жители Донбасса, которые не согласились с государственным переворотом на Украине, подверглись геноциду, цель военной операции России – избавить людей от этих... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T16:19

2022-03-18T16:19

2022-03-18T16:40

донбасс

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Жители Донбасса, которые не согласились с государственным переворотом на Украине, подверглись геноциду, цель военной операции России – избавить людей от этих страданий, заявил президент РФ Владимир Путин."Люди, которые проживали на Донбассе, не согласились с этим государственным переворотом (на Украине – ред.). Против них тут же были организованы карательные военные операции... их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией. Это все и есть то, что называется геноцидом. Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида и является основной главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали на Донбассе и Украине", - сказал Путин во время митинга-концерта в честь присоединения Крыма в "Лужниках".

https://ria.ru/20220317/oshibki-1778676853.html

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Севастиан Котов

донбасс, россия, в мире, украина, владимир путин