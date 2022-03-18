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Путин принимает участие в концерте-митинге в Лужниках - РИА Новости, 18.03.2022
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Путин принимает участие в концерте-митинге в Лужниках
Путин принимает участие в концерте-митинге в Лужниках - РИА Новости, 18.03.2022
Путин принимает участие в концерте-митинге в Лужниках
Президент России Владимир Путин приехал на митинг-концерт в Лужниках по случаю годовщины воссоединения Крыма с РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:15
2022-03-18T16:55
общество
владимир путин
тимати (тимур юнусов)
полина гагарина
григорий лепс
севастополь
донецкая народная республика
гумвд москвы
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на митинг-концерт в Лужниках по случаю годовщины воссоединения Крыма с РФ, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщили в ГУМВД Москвы, на митинг-концерт пришли свыше 200 тысяч человек."Мы многонациональный народ Российской Федерации, объединенные общей судьбой, на своей земле. Это первые строчки основного закона России, Конституции, и каждое слово наполнено глубоким смыслом, имеет огромное значение", - сказал Путин, выйдя на сцену.Концерт-митинг, посвящённый дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, начался в 15.00 на большой спортивной арене "Лужники".Мероприятие проходит по инициативе Федерации независимых профсоюзов и Общественной палаты РФ. В программе запланировано выступление Григория Лепса, Полины Гагариной, группы "Руки Вверх", Тимати, Николая Расторгуева и группы "Любэ", а также других артистов из России, Украины и Донецкой народной республики.
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общество, владимир путин, тимати (тимур юнусов), полина гагарина, григорий лепс, севастополь, донецкая народная республика, гумвд москвы, любэ, россия
16:15 18.03.2022 (обновлено: 16:55 18.03.2022)
 
Путин принимает участие в концерте-митинге в Лужниках

Президент Путин принимает участие в концерте-митинге в Лужниках

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном воссоединению Крыма с Россией
Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в Лужниках, посвященном воссоединению Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном воссоединению Крыма с Россией
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на митинг-концерт в Лужниках по случаю годовщины воссоединения Крыма с РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщили в ГУМВД Москвы, на митинг-концерт пришли свыше 200 тысяч человек.
"Мы многонациональный народ Российской Федерации, объединенные общей судьбой, на своей земле. Это первые строчки основного закона России, Конституции, и каждое слово наполнено глубоким смыслом, имеет огромное значение", - сказал Путин, выйдя на сцену.
Концерт-митинг, посвящённый дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, начался в 15.00 на большой спортивной арене "Лужники".
Мероприятие проходит по инициативе Федерации независимых профсоюзов и Общественной палаты РФ. В программе запланировано выступление Григория Лепса, Полины Гагариной, группы "Руки Вверх", Тимати, Николая Расторгуева и группы "Любэ", а также других артистов из России, Украины и Донецкой народной республики.
Салют в Симферополе по случаю празднования годовщины Крымской весны - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 02:06
День воссоединения Крыма с Россией
 
ОбществоВладимир ПутинТимати (Тимур Юнусов)Полина ГагаринаГригорий ЛепсСевастопольДонецкая Народная РеспубликаГУМВД МосквыЛюбэРоссия
 
 
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