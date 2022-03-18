https://ria.ru/20220318/putin-1778881113.html

Путин принимает участие в концерте-митинге в Лужниках

Путин принимает участие в концерте-митинге в Лужниках - РИА Новости, 18.03.2022

Путин принимает участие в концерте-митинге в Лужниках

Президент России Владимир Путин приехал на митинг-концерт в Лужниках по случаю годовщины воссоединения Крыма с РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T16:15

2022-03-18T16:15

2022-03-18T16:55

общество

владимир путин

тимати (тимур юнусов)

полина гагарина

григорий лепс

севастополь

донецкая народная республика

гумвд москвы

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на митинг-концерт в Лужниках по случаю годовщины воссоединения Крыма с РФ, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщили в ГУМВД Москвы, на митинг-концерт пришли свыше 200 тысяч человек."Мы многонациональный народ Российской Федерации, объединенные общей судьбой, на своей земле. Это первые строчки основного закона России, Конституции, и каждое слово наполнено глубоким смыслом, имеет огромное значение", - сказал Путин, выйдя на сцену.Концерт-митинг, посвящённый дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, начался в 15.00 на большой спортивной арене "Лужники".Мероприятие проходит по инициативе Федерации независимых профсоюзов и Общественной палаты РФ. В программе запланировано выступление Григория Лепса, Полины Гагариной, группы "Руки Вверх", Тимати, Николая Расторгуева и группы "Любэ", а также других артистов из России, Украины и Донецкой народной республики.

https://ria.ru/20220318/vossoedinenie-1778422504.html

севастополь

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, владимир путин, тимати (тимур юнусов), полина гагарина, григорий лепс, севастополь, донецкая народная республика, гумвд москвы, любэ, россия