16:15 18.03.2022 (обновлено: 16:55 18.03.2022)
Путин принимает участие в концерте-митинге в Лужниках
Президент Путин принимает участие в концерте-митинге в Лужниках
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном воссоединению Крыма с Россией
Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном воссоединению Крыма с Россией
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на митинг-концерт в Лужниках по случаю годовщины воссоединения Крыма с РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщили в ГУМВД Москвы, на митинг-концерт пришли свыше 200 тысяч человек.
"Мы многонациональный народ Российской Федерации, объединенные общей судьбой, на своей земле. Это первые строчки основного закона России, Конституции, и каждое слово наполнено глубоким смыслом, имеет огромное значение", - сказал Путин, выйдя на сцену.
Концерт-митинг, посвящённый дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, начался в 15.00 на большой спортивной арене "Лужники".
Мероприятие проходит по инициативе Федерации независимых профсоюзов и Общественной палаты РФ. В программе запланировано выступление Григория Лепса, Полины Гагариной, группы "Руки Вверх", Тимати, Николая Расторгуева и группы "Любэ", а также других артистов из России, Украины и Донецкой народной республики.
Вчера, 02:06День воссоединения Крыма с Россией