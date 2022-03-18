https://ria.ru/20220318/putin-1778820899.html
Путин проведет телефонный разговор с Макроном
Путин проведет телефонный разговор с Макроном - РИА Новости, 18.03.2022
Путин проведет телефонный разговор с Макроном
Президент России Владимир Путин в пятницу поговорит по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и проведет совещание с постоянными членами Совбеза... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:38
2022-03-18T12:38
2022-03-18T12:42
политика
эммануэль макрон
германия
владимир путин
совет безопасности рф
франция
россия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу поговорит по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и проведет совещание с постоянными членами Совбеза России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Утром уже состоялся телефонный разговор с канцлером ФРГ Шольцем... в течение часа, наверное, президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал он."Вечером у президента запланирован телефонный разговор. Это будет разговор с Эммануэлем Макроном", - добавил Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/bezhentsy-1778470752.html
https://ria.ru/20220317/makron-1778739780.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, эммануэль макрон, германия, владимир путин, совет безопасности рф, франция, россия
12:38 18.03.2022 (обновлено: 12:42 18.03.2022)
Путин проведет телефонный разговор с Макроном
Президент Путин проведет телефонный разговор с Макроном и совещание с членами Совбеза