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Запасов продуктов в России достаточно, заявила Набиуллина - РИА Новости, 18.03.2022
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Запасов продуктов в России достаточно, заявила Набиуллина
Запасов продуктов в России достаточно, заявила Набиуллина - РИА Новости, 18.03.2022
Запасов продуктов в России достаточно, заявила Набиуллина
Запасов продуктов в России достаточно, цены на отдельные товары могут даже снизиться в будущем, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:27
2022-03-18T17:27
продукты
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
цены
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Запасов продуктов в России достаточно, цены на отдельные товары могут даже снизиться в будущем, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.Она, в частности, отметила, что ускорение инфляции в РФ в конце февраля - начале марта было вызвано ажиотажным спросом, прежде всего в непродовольственном сегменте, и этот ажиотаж несколько снизился на второй неделе марта."Еще один сегмент, где наблюдается высокая потребительская активность, это продукты длительного хранения: крупа, мука, макароны, сахар. Большая часть таких товаров производится в России из отечественного сырья. Запасов этих продуктов достаточно, их производство продолжается. По мере охлаждения ажиотажного спроса их ценовая динамика нормализуется, цены на отдельные товары могут даже снизиться", - сказала Набиуллина в своем выступлении по итогам заседания совета директоров ЦБ.
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продукты, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), цены, эльвира набиуллина
17:27 18.03.2022
 
Запасов продуктов в России достаточно, заявила Набиуллина

Председатель ЦБ Набиуллина: запасов продуктов в России достаточно

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТележка с продуктами в магазине
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Тележка с продуктами в магазине
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Запасов продуктов в России достаточно, цены на отдельные товары могут даже снизиться в будущем, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Она, в частности, отметила, что ускорение инфляции в РФ в конце февраля - начале марта было вызвано ажиотажным спросом, прежде всего в непродовольственном сегменте, и этот ажиотаж несколько снизился на второй неделе марта.
"Еще один сегмент, где наблюдается высокая потребительская активность, это продукты длительного хранения: крупа, мука, макароны, сахар. Большая часть таких товаров производится в России из отечественного сырья. Запасов этих продуктов достаточно, их производство продолжается. По мере охлаждения ажиотажного спроса их ценовая динамика нормализуется, цены на отдельные товары могут даже снизиться", - сказала Набиуллина в своем выступлении по итогам заседания совета директоров ЦБ.
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ПродуктыЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЦеныЭльвира Набиуллина
 
 
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