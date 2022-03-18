https://ria.ru/20220318/produkty-1778903233.html
Запасов продуктов в России достаточно, заявила Набиуллина
Запасов продуктов в России достаточно, заявила Набиуллина - РИА Новости, 18.03.2022
Запасов продуктов в России достаточно, заявила Набиуллина
Запасов продуктов в России достаточно, цены на отдельные товары могут даже снизиться в будущем, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:27
2022-03-18T17:27
2022-03-18T17:27
продукты
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
цены
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Запасов продуктов в России достаточно, цены на отдельные товары могут даже снизиться в будущем, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.Она, в частности, отметила, что ускорение инфляции в РФ в конце февраля - начале марта было вызвано ажиотажным спросом, прежде всего в непродовольственном сегменте, и этот ажиотаж несколько снизился на второй неделе марта."Еще один сегмент, где наблюдается высокая потребительская активность, это продукты длительного хранения: крупа, мука, макароны, сахар. Большая часть таких товаров производится в России из отечественного сырья. Запасов этих продуктов достаточно, их производство продолжается. По мере охлаждения ажиотажного спроса их ценовая динамика нормализуется, цены на отдельные товары могут даже снизиться", - сказала Набиуллина в своем выступлении по итогам заседания совета директоров ЦБ.
https://ria.ru/20220318/tseny-1778854499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
продукты, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), цены, эльвира набиуллина
Запасов продуктов в России достаточно, заявила Набиуллина
Председатель ЦБ Набиуллина: запасов продуктов в России достаточно