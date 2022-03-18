https://ria.ru/20220318/produkty-1778845098.html

Матвиенко призвала россиян не скупать в панике гречку и сахар

Матвиенко призвала россиян не скупать в панике гречку и сахар - РИА Новости, 18.03.2022

Матвиенко призвала россиян не скупать в панике гречку и сахар

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сограждан не скупать в панике гречку и сахар, напомнив о запасах, сделанных в начале пандемии... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T14:08

2022-03-18T14:08

2022-03-18T14:08

валентина матвиенко

общество

россия

продукты

экономика

цены

сахар

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:6:2708:1529_1920x0_80_0_0_91f1a2396122e6e56849aa908bd199f2.jpg

СУРГУТ (ХМАО), 18 мар - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сограждан не скупать в панике гречку и сахар, напомнив о запасах, сделанных в начале пандемии коронавируса."Сейчас ответственность каждого: как нашего общества, так и наших граждан - понимание того, что не надо скупать гречку. Не надо. Заведутся там жучки. Еще не до конца израсходовали гречку, которую в ковид закупили, когда началась паника... Не надо столько сахара, в таком количестве сахар никто не употребляет", - сказала Матвиенко журналистам.Спикер Совфеда отметила, что Россия обладает достаточными запасами круп и сахара, о чем, по ее словам, неоднократно говорило правительство."Когда начинаются панические настроения, слухи, фейки в интернете, которые считывают и начинают куда-то бежать, - это плохо. Поэтому надо, чтобы люди тоже понимали, что надо спокойно работать и не поддаваться паническим настроениям", - резюмировала сенатор.

https://ria.ru/20220318/prodovolstvie-1778819965.html

https://ria.ru/20220318/defitsit-1778828016.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

валентина матвиенко, общество, россия, продукты, экономика, цены, сахар, совет федерации рф