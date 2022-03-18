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Матвиенко призвала россиян не скупать в панике гречку и сахар - РИА Новости, 18.03.2022
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Матвиенко призвала россиян не скупать в панике гречку и сахар
Матвиенко призвала россиян не скупать в панике гречку и сахар - РИА Новости, 18.03.2022
Матвиенко призвала россиян не скупать в панике гречку и сахар
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сограждан не скупать в панике гречку и сахар, напомнив о запасах, сделанных в начале пандемии... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T14:08
2022-03-18T14:08
валентина матвиенко
общество
россия
продукты
экономика
цены
сахар
совет федерации рф
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СУРГУТ (ХМАО), 18 мар - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сограждан не скупать в панике гречку и сахар, напомнив о запасах, сделанных в начале пандемии коронавируса."Сейчас ответственность каждого: как нашего общества, так и наших граждан - понимание того, что не надо скупать гречку. Не надо. Заведутся там жучки. Еще не до конца израсходовали гречку, которую в ковид закупили, когда началась паника... Не надо столько сахара, в таком количестве сахар никто не употребляет", - сказала Матвиенко журналистам.Спикер Совфеда отметила, что Россия обладает достаточными запасами круп и сахара, о чем, по ее словам, неоднократно говорило правительство."Когда начинаются панические настроения, слухи, фейки в интернете, которые считывают и начинают куда-то бежать, - это плохо. Поэтому надо, чтобы люди тоже понимали, что надо спокойно работать и не поддаваться паническим настроениям", - резюмировала сенатор.
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валентина матвиенко, общество, россия, продукты, экономика, цены, сахар, совет федерации рф
14:08 18.03.2022
 
Матвиенко призвала россиян не скупать в панике гречку и сахар

Председатель Совфеда Матвиенко призвала россиян не скупать в панике гречку и сахар

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
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СУРГУТ (ХМАО), 18 мар - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сограждан не скупать в панике гречку и сахар, напомнив о запасах, сделанных в начале пандемии коронавируса.
"Сейчас ответственность каждого: как нашего общества, так и наших граждан - понимание того, что не надо скупать гречку. Не надо. Заведутся там жучки. Еще не до конца израсходовали гречку, которую в ковид закупили, когда началась паника... Не надо столько сахара, в таком количестве сахар никто не употребляет", - сказала Матвиенко журналистам.
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"Когда начинаются панические настроения, слухи, фейки в интернете, которые считывают и начинают куда-то бежать, - это плохо. Поэтому надо, чтобы люди тоже понимали, что надо спокойно работать и не поддаваться паническим настроениям", - резюмировала сенатор.
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