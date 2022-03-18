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В Европарламенте выдвинули Зеленского на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 18.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/premiya-1778776350.html
В Европарламенте выдвинули Зеленского на Нобелевскую премию мира
В Европарламенте выдвинули Зеленского на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 18.03.2022
В Европарламенте выдвинули Зеленского на Нобелевскую премию мира
Бывшие и действующие европейские политики и члены Европарламента выступили с инициативой наградить в 2022 году президента Украины Владимира Зеленского... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T08:52
2022-03-18T10:15
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
дмитрий муратов
мария ресса
европарламент
норвежский нобелевский комитет
в мире
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бывшие и действующие европейские политики и члены Европарламента выступили с инициативой наградить в 2022 году президента Украины Владимира Зеленского Нобелевской премией мира, следует из письма, опубликованного на сайте nobelprizeforukraine.Авторы послания призвали Норвежский нобелевский комитет пересмотреть процедуру выдвижения кандидатур, так как фактически срок подачи заявок уже истек.Как сообщала пресс-служба Норвежского нобелевского комитета, на награду в этом году претендуют 251 частное лицо и 92 организации.В 2021 году Нобелевской премии мира удостоились российский журналист и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.По словам бывшего президента Украины Виктора Януковича, Зеленский отверг пошаговый план восстановления мира в Донбассе, который предусматривал подписание мирного соглашения, создание международного Фонда восстановления Донбасса и в итоге политическую, экономическую и социальную реинтеграцию региона в Украину.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778755226.html
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владимир зеленский, дмитрий муратов, мария ресса, европарламент, норвежский нобелевский комитет, в мире, признание днр и лнр в россии
08:52 18.03.2022 (обновлено: 10:15 18.03.2022)
 
В Европарламенте выдвинули Зеленского на Нобелевскую премию мира

В Европарламенте выдвинули Зеленского на Нобелевскую премию мира в 2022 году

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бывшие и действующие европейские политики и члены Европарламента выступили с инициативой наградить в 2022 году президента Украины Владимира Зеленского Нобелевской премией мира, следует из письма, опубликованного на сайте nobelprizeforukraine.
Авторы послания призвали Норвежский нобелевский комитет пересмотреть процедуру выдвижения кандидатур, так как фактически срок подачи заявок уже истек.
"Мы обращаемся к комитету с просьбой продлить процедуру номинации на Нобелевскую премию мира до 31 марта 2022 года, чтобы позволить выдвинуть президента Зеленского и украинский народ на Нобелевскую премию мира", — говорится в обращении.
Как сообщала пресс-служба Норвежского нобелевского комитета, на награду в этом году претендуют 251 частное лицо и 92 организации.
В 2021 году Нобелевской премии мира удостоились российский журналист и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.
По словам бывшего президента Украины Виктора Януковича, Зеленский отверг пошаговый план восстановления мира в Донбассе, который предусматривал подписание мирного соглашения, создание международного Фонда восстановления Донбасса и в итоге политическую, экономическую и социальную реинтеграцию региона в Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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Бывший боец спецназа США указал, кто "подстрекает Зеленского к бойне"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийДмитрий МуратовМария РессаЕвропарламентНорвежский Нобелевский комитетВ миреПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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