https://ria.ru/20220318/premiya-1778776350.html

В Европарламенте выдвинули Зеленского на Нобелевскую премию мира

В Европарламенте выдвинули Зеленского на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 18.03.2022

В Европарламенте выдвинули Зеленского на Нобелевскую премию мира

Бывшие и действующие европейские политики и члены Европарламента выступили с инициативой наградить в 2022 году президента Украины Владимира Зеленского... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T08:52

2022-03-18T08:52

2022-03-18T10:15

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

дмитрий муратов

мария ресса

европарламент

норвежский нобелевский комитет

в мире

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бывшие и действующие европейские политики и члены Европарламента выступили с инициативой наградить в 2022 году президента Украины Владимира Зеленского Нобелевской премией мира, следует из письма, опубликованного на сайте nobelprizeforukraine.Авторы послания призвали Норвежский нобелевский комитет пересмотреть процедуру выдвижения кандидатур, так как фактически срок подачи заявок уже истек.Как сообщала пресс-служба Норвежского нобелевского комитета, на награду в этом году претендуют 251 частное лицо и 92 организации.В 2021 году Нобелевской премии мира удостоились российский журналист и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.По словам бывшего президента Украины Виктора Януковича, Зеленский отверг пошаговый план восстановления мира в Донбассе, который предусматривал подписание мирного соглашения, создание международного Фонда восстановления Донбасса и в итоге политическую, экономическую и социальную реинтеграцию региона в Украину.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778755226.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир зеленский, дмитрий муратов, мария ресса, европарламент, норвежский нобелевский комитет, в мире, признание днр и лнр в россии