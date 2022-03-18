Рейтинг@Mail.ru
В Британии расследуют звонок пранкера под видом Шмыгаля министру обороны - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220318/prank-1778910357.html
В Британии расследуют звонок пранкера под видом Шмыгаля министру обороны
В Британии расследуют звонок пранкера под видом Шмыгаля министру обороны - РИА Новости, 18.03.2022
В Британии расследуют звонок пранкера под видом Шмыгаля министру обороны
Власти Британии расследуют звонок министру обороны страны Бену Уоллесу от пранкера, который выдавал себя за премьера Украины, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:57
2022-03-18T17:57
в мире
министерство обороны великобритании
украина
технологии
бен уоллес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90978/99/909789942_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_431adc2646fc9b3eed80fa8f50770c11.jpg
ЛОНДОН, 18 мар – РИА Новости. Власти Британии расследуют звонок министру обороны страны Бену Уоллесу от пранкера, который выдавал себя за премьера Украины, сообщил официальный представитель пресс-службы британского правительства.Днем ранее Уоллес заявил, что с ним пытался поговорить некто, выдававший себя за украинского премьера. По данным британских СМИ, звонок в формате видеоконференции продлился около 10 минут. Мужчина, который пытался выглядеть как премьер Украины, задавал вопросы, касающиеся внешней политики в отношении Украины. По словам одного из источников Sky News, в один из моментов мужчина спросил: "Вы получили вещество, которое мы вам отправили?" Уоллес ответил, что не понимает, о чем речь. Мужчина также начал называть имена, о которых министр обороны Британии, как утверждается, не слышал. Уоллес счел это подозрительным и прервал звонок."Пока рано говорить, мы не знаем, кто был за этой попыткой, но сейчас ведется расследование", - приводит телеканал Sky News слова представителя пресс-службы британского правительства. Представитель Джонсона отказался комментировать, кто проводит расследование.Телеканал сообщает, что британское министерство обороны решило придать огласке инцидент со звонком на случай, если видеокадры общения будут использованы для каких-то целей. Отмечается, что пока неизвестно, как "самозванцу" удалось убедить министерство обороны Великобритании, что он настоящий премьер Украины.
https://ria.ru/20210913/prankery-1749864065.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90978/99/909789942_151:0:2818:2000_1920x0_80_0_0_e49467b9c3b2936f71d60095067e5a15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, министерство обороны великобритании, украина, технологии, бен уоллес
17:57 18.03.2022
 
В Британии расследуют звонок пранкера под видом Шмыгаля министру обороны

В Британии выясняют, как до министра обороны дозвонился пранкер под видом премьера Украины

© Fotolia / Maksym DykhaТелефонный аппарат. Архивное фото.
Телефонный аппарат. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© Fotolia / Maksym Dykha
Телефонный аппарат. Архивное фото.
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 18 мар – РИА Новости. Власти Британии расследуют звонок министру обороны страны Бену Уоллесу от пранкера, который выдавал себя за премьера Украины, сообщил официальный представитель пресс-службы британского правительства.
Днем ранее Уоллес заявил, что с ним пытался поговорить некто, выдававший себя за украинского премьера. По данным британских СМИ, звонок в формате видеоконференции продлился около 10 минут. Мужчина, который пытался выглядеть как премьер Украины, задавал вопросы, касающиеся внешней политики в отношении Украины. По словам одного из источников Sky News, в один из моментов мужчина спросил: "Вы получили вещество, которое мы вам отправили?" Уоллес ответил, что не понимает, о чем речь. Мужчина также начал называть имена, о которых министр обороны Британии, как утверждается, не слышал. Уоллес счел это подозрительным и прервал звонок.
"Пока рано говорить, мы не знаем, кто был за этой попыткой, но сейчас ведется расследование", - приводит телеканал Sky News слова представителя пресс-службы британского правительства. Представитель Джонсона отказался комментировать, кто проводит расследование.
Телеканал сообщает, что британское министерство обороны решило придать огласке инцидент со звонком на случай, если видеокадры общения будут использованы для каких-то целей. Отмечается, что пока неизвестно, как "самозванцу" удалось убедить министерство обороны Великобритании, что он настоящий премьер Украины.
Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Кузнецов на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября 2021, 14:36
Пранкеры разыграли главу фонда из Германии от имени "соратника Навального"
 
В миреМинистерство обороны ВеликобританииУкраинаТехнологииБен Уоллес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала