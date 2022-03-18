https://ria.ru/20220318/prank-1778910357.html

В Британии расследуют звонок пранкера под видом Шмыгаля министру обороны

В Британии расследуют звонок пранкера под видом Шмыгаля министру обороны - РИА Новости, 18.03.2022

В Британии расследуют звонок пранкера под видом Шмыгаля министру обороны

Власти Британии расследуют звонок министру обороны страны Бену Уоллесу от пранкера, который выдавал себя за премьера Украины, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T17:57

2022-03-18T17:57

2022-03-18T17:57

в мире

министерство обороны великобритании

украина

технологии

бен уоллес

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ЛОНДОН, 18 мар – РИА Новости. Власти Британии расследуют звонок министру обороны страны Бену Уоллесу от пранкера, который выдавал себя за премьера Украины, сообщил официальный представитель пресс-службы британского правительства.Днем ранее Уоллес заявил, что с ним пытался поговорить некто, выдававший себя за украинского премьера. По данным британских СМИ, звонок в формате видеоконференции продлился около 10 минут. Мужчина, который пытался выглядеть как премьер Украины, задавал вопросы, касающиеся внешней политики в отношении Украины. По словам одного из источников Sky News, в один из моментов мужчина спросил: "Вы получили вещество, которое мы вам отправили?" Уоллес ответил, что не понимает, о чем речь. Мужчина также начал называть имена, о которых министр обороны Британии, как утверждается, не слышал. Уоллес счел это подозрительным и прервал звонок."Пока рано говорить, мы не знаем, кто был за этой попыткой, но сейчас ведется расследование", - приводит телеканал Sky News слова представителя пресс-службы британского правительства. Представитель Джонсона отказался комментировать, кто проводит расследование.Телеканал сообщает, что британское министерство обороны решило придать огласке инцидент со звонком на случай, если видеокадры общения будут использованы для каких-то целей. Отмечается, что пока неизвестно, как "самозванцу" удалось убедить министерство обороны Великобритании, что он настоящий премьер Украины.

https://ria.ru/20210913/prankery-1749864065.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, министерство обороны великобритании, украина, технологии, бен уоллес