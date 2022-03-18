В Британии расследуют звонок пранкера под видом Шмыгаля министру обороны
В Британии выясняют, как до министра обороны дозвонился пранкер под видом премьера Украины
Телефонный аппарат. Архивное фото.
ЛОНДОН, 18 мар – РИА Новости. Власти Британии расследуют звонок министру обороны страны Бену Уоллесу от пранкера, который выдавал себя за премьера Украины, сообщил официальный представитель пресс-службы британского правительства.
Днем ранее Уоллес заявил, что с ним пытался поговорить некто, выдававший себя за украинского премьера. По данным британских СМИ, звонок в формате видеоконференции продлился около 10 минут. Мужчина, который пытался выглядеть как премьер Украины, задавал вопросы, касающиеся внешней политики в отношении Украины. По словам одного из источников Sky News, в один из моментов мужчина спросил: "Вы получили вещество, которое мы вам отправили?" Уоллес ответил, что не понимает, о чем речь. Мужчина также начал называть имена, о которых министр обороны Британии, как утверждается, не слышал. Уоллес счел это подозрительным и прервал звонок.
"Пока рано говорить, мы не знаем, кто был за этой попыткой, но сейчас ведется расследование", - приводит телеканал Sky News слова представителя пресс-службы британского правительства. Представитель Джонсона отказался комментировать, кто проводит расследование.
Телеканал сообщает, что британское министерство обороны решило придать огласке инцидент со звонком на случай, если видеокадры общения будут использованы для каких-то целей. Отмечается, что пока неизвестно, как "самозванцу" удалось убедить министерство обороны Великобритании, что он настоящий премьер Украины.
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