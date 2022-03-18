https://ria.ru/20220318/poschada-1778786445.html

Одно решение России и западные страны будут молить о пощаде

Архитектор "рейганомики" Робертс: Россия легко поставит Запад на колени - РИА Новости, 18.03.2022

Одно решение России и западные страны будут молить о пощаде

Чрезмерная зависимость западных стран от российских энергоресурсов дает Москве возможность получить все, что она хочет, рассказал в интервью The Unz Review... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T10:01

2022-03-18T10:01

2022-03-18T11:12

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россия

сша

евросоюз

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Чрезмерная зависимость западных стран от российских энергоресурсов дает Москве возможность получить все, что она хочет, рассказал в интервью The Unz Review бывший помощник по экономической политике министра финансов США при Рональде Рейгане Пол Робертс.По мнению Робертса, иностранные инвестиции приводят лишь к обнищанию России, так как доходы от них вывозятся из страны.Таким образом, Москва имеет прекрасный шанс воспользоваться санкциями и конфискацией депозитов российских банков, чтобы национализировать все иностранные инвестиции и вернуть себе право собственности над ресурсами.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.

https://ria.ru/20220318/bespomoschnost-1778780555.html

https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778488355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, россия, сша, евросоюз