Одно решение России и западные страны будут молить о пощаде

10:01 18.03.2022 (обновлено: 11:12 18.03.2022)
Архитектор "рейганомики" Робертс: Россия легко поставит Запад на колени
Экономист Робертс: Россия сможет получить все, если полностью лишит Запад энергоресурсов
Флаг России
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Чрезмерная зависимость западных стран от российских энергоресурсов дает Москве возможность получить все, что она хочет, рассказал в интервью The Unz Review бывший помощник по экономической политике министра финансов США при Рональде Рейгане Пол Робертс.
"Если Россия полностью прекратит поставки нефти, природного газа и полезных ископаемых, то Запад вскоре будет молить о пощаде и согласится на все, что она просит", — cчитает он.
По мнению Робертса, иностранные инвестиции приводят лишь к обнищанию России, так как доходы от них вывозятся из страны.
Таким образом, Москва имеет прекрасный шанс воспользоваться санкциями и конфискацией депозитов российских банков, чтобы национализировать все иностранные инвестиции и вернуть себе право собственности над ресурсами.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.