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Архитектор "рейганомики" Робертс: Россия легко поставит Запад на колени - РИА Новости, 18.03.2022
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Одно решение России и западные страны будут молить о пощаде
Архитектор "рейганомики" Робертс: Россия легко поставит Запад на колени - РИА Новости, 18.03.2022
Одно решение России и западные страны будут молить о пощаде
Чрезмерная зависимость западных стран от российских энергоресурсов дает Москве возможность получить все, что она хочет, рассказал в интервью The Unz Review... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T10:01
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Чрезмерная зависимость западных стран от российских энергоресурсов дает Москве возможность получить все, что она хочет, рассказал в интервью The Unz Review бывший помощник по экономической политике министра финансов США при Рональде Рейгане Пол Робертс.По мнению Робертса, иностранные инвестиции приводят лишь к обнищанию России, так как доходы от них вывозятся из страны.Таким образом, Москва имеет прекрасный шанс воспользоваться санкциями и конфискацией депозитов российских банков, чтобы национализировать все иностранные инвестиции и вернуть себе право собственности над ресурсами.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
https://ria.ru/20220318/bespomoschnost-1778780555.html
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в мире, россия, сша, евросоюз
10:01 18.03.2022 (обновлено: 11:12 18.03.2022)
 
Архитектор "рейганомики" Робертс: Россия легко поставит Запад на колени

Экономист Робертс: Россия сможет получить все, если полностью лишит Запад энергоресурсов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Чрезмерная зависимость западных стран от российских энергоресурсов дает Москве возможность получить все, что она хочет, рассказал в интервью The Unz Review бывший помощник по экономической политике министра финансов США при Рональде Рейгане Пол Робертс.

"Если Россия полностью прекратит поставки нефти, природного газа и полезных ископаемых, то Запад вскоре будет молить о пощаде и согласится на все, что она просит", — cчитает он.

По мнению Робертса, иностранные инвестиции приводят лишь к обнищанию России, так как доходы от них вывозятся из страны.
Таким образом, Москва имеет прекрасный шанс воспользоваться санкциями и конфискацией депозитов российских банков, чтобы национализировать все иностранные инвестиции и вернуть себе право собственности над ресурсами.
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В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
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