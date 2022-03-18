21:45 18.03.2022 (обновлено: 01:18 19.03.2022)
Россия гарантирует жизнь боевикам из Мариуполя, которые сложат оружие
Минобороны заявило о готовности выпустить бандитов из Мариуполя, чтобы спасти людей
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Россия готова гарантировать жизнь националистам, сложившим оружие в Мариуполе, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, за последние три дня интенсивность переговоров значительно выросла, при этом переговоры с обеих сторон проходят "в крайне грубых тонах".
"С одной стороны — неонацисты в Мариуполе чувствуют безысходность сложившегося положения, а с другой — Киев понимает невозможность оказания какой-либо помощи", —добавил генерал.
"С одной стороны — неонацисты в Мариуполе чувствуют безысходность сложившегося положения, а с другой — Киев понимает невозможность оказания какой-либо помощи", —добавил генерал.
При этом украинские власти пытаются убедить боевиков, что они должны стать примером стойкости, пожертвовать собой для общей победы и им будет присвоен статус "мучеников Мариуполя".
"Обязательно оговаривается, что для выполнения этой "великой" миссии у националистов есть более 200 тысяч человек мирного населения, которых они могут использовать "по полной" в качестве "живого щита". Данная позиция согласована с руководством Украины. Это точная цитата ряда радиоперехвата", — отметил Мизинцев.
Российская сторона, понимая содержание и последствия этих переговоров, официально обратилась к киевским властям и два дня назад довела до них, что готова открыть гуманитарные коридоры и "выпустить всех ваших бандитов в любом направлении, чтобы спасти город и людей от этих так называемых мучеников, которые уже прославили себя взрывами детского сада, двух школ, роддома и здания драматического театра".
В ответ Москва получила категорический отказ от высоких должностных лиц в Киеве.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.
Седьмого марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.