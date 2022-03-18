https://ria.ru/20220318/pomosch-1778947307.html

Россия гарантирует жизнь боевикам из Мариуполя, которые сложат оружие

Россия гарантирует жизнь боевикам из Мариуполя, которые сложат оружие - РИА Новости, 19.03.2022

Россия гарантирует жизнь боевикам из Мариуполя, которые сложат оружие

Россия готова гарантировать жизнь националистам, сложившим оружие в Мариуполе, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-18T21:45

2022-03-18T21:45

2022-03-19T01:18

в мире

россия

вооруженные силы украины

украина

мариуполь

днр

лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778797523_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_17f14f243b81d610cebd0c54dfdd359a.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Россия готова гарантировать жизнь националистам, сложившим оружие в Мариуполе, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."По радиоперехватам достоверно установлено, что в городе националисты ведут интенсивные переговоры с Киевом по разблокированию Мариуполя и направлении им поддержки, так как понимают, что без усиления они не способны выполнить поставленные задачи", — сказал Мизинцев.По его словам, за последние три дня интенсивность переговоров значительно выросла, при этом переговоры с обеих сторон проходят "в крайне грубых тонах"."С одной стороны — неонацисты в Мариуполе чувствуют безысходность сложившегося положения, а с другой — Киев понимает невозможность оказания какой-либо помощи", —добавил генерал.При этом украинские власти пытаются убедить боевиков, что они должны стать примером стойкости, пожертвовать собой для общей победы и им будет присвоен статус "мучеников Мариуполя"."Обязательно оговаривается, что для выполнения этой "великой" миссии у националистов есть более 200 тысяч человек мирного населения, которых они могут использовать "по полной" в качестве "живого щита". Данная позиция согласована с руководством Украины. Это точная цитата ряда радиоперехвата", — отметил Мизинцев.В ответ Москва получила категорический отказ от высоких должностных лиц в Киеве.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.Седьмого марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.

https://ria.ru/20220318/azovtsy-1778941302.html

https://ria.ru/20220318/mariupol-1778880968.html

https://ria.ru/20220318/minirovanie-1778931282.html

россия

украина

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, мариуполь, днр, лнр