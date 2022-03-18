https://ria.ru/20220318/pomosch-1778889149.html

Французы не захотели давать денег Украине

Французов разозлила новость о многомиллионной помощи Украине - РИА Новости, 18.03.2022

Французы не захотели давать денег Украине

Решение французских властей предоставить Украине дополнительную финансовую помощь вызвало жесткую критику читателей газеты Le Figaro. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T16:38

2022-03-18T16:38

2022-03-18T17:44

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Решение французских властей предоставить Украине дополнительную финансовую помощь вызвало жесткую критику читателей газеты Le Figaro."Они нашли лопаты, чтобы вырыть яму еще глубже", — написал Loudoran."Правительство "разблокирует" столько-то миллиардов. <…> А где они были заблокированы? Вот вам перевод на правильном французском: правительство увеличит национальный долг, заняв столько-то миллиардов", — пояснил Lister Hide."Французы тем временем должны больше работать, чтобы иметь возможность получать пенсию", — отметил SergedePennsylvanie."И все эти деньги растворятся в украинской коррупции", — заключил cyclamen10.Накануне глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Украина получит 300 миллионов евро в качестве поддержки на фоне специальной военной операции России.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220318/pelosi-1778846258.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, франция, украина, жан-ив ле дриан, россия