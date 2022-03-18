https://ria.ru/20220318/pomosch-1778889149.html
Французы не захотели давать денег Украине
Французов разозлила новость о многомиллионной помощи Украине - РИА Новости, 18.03.2022
Французы не захотели давать денег Украине
Решение французских властей предоставить Украине дополнительную финансовую помощь вызвало жесткую критику читателей газеты Le Figaro. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:38
2022-03-18T16:38
2022-03-18T17:44
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Решение французских властей предоставить Украине дополнительную финансовую помощь вызвало жесткую критику читателей газеты Le Figaro."Они нашли лопаты, чтобы вырыть яму еще глубже", — написал Loudoran."Правительство "разблокирует" столько-то миллиардов. <…> А где они были заблокированы? Вот вам перевод на правильном французском: правительство увеличит национальный долг, заняв столько-то миллиардов", — пояснил Lister Hide."Французы тем временем должны больше работать, чтобы иметь возможность получать пенсию", — отметил SergedePennsylvanie."И все эти деньги растворятся в украинской коррупции", — заключил cyclamen10.Накануне глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Украина получит 300 миллионов евро в качестве поддержки на фоне специальной военной операции России.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, франция, украина, жан-ив ле дриан, россия
16:38 18.03.2022 (обновлено: 17:44 18.03.2022)
Французов разозлила новость о многомиллионной помощи Украине
Читатели Le Figaro осудили Францию за предоставление Украине 300 миллионов евро
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Решение французских властей предоставить Украине дополнительную финансовую помощь вызвало жесткую критику читателей газеты Le Figaro.
"На нашей стране висит долг в три тысячи миллиардов евро. <…> Наши руководители умственно отсталые, они не знают слова "долг", — считает berser87.
"Они нашли лопаты, чтобы вырыть яму еще глубже", — написал Loudoran.
"Правительство "разблокирует" столько-то миллиардов. <…> А где они были заблокированы? Вот вам перевод на правильном французском: правительство увеличит национальный долг, заняв столько-то миллиардов", — пояснил Lister Hide.
"Французы тем временем должны больше работать, чтобы иметь возможность получать пенсию", — отметил SergedePennsylvanie.
"Скоро нас перестанут кредитовать, <…> давайте перестанем поставлять Украине оружие, а Зеленский пусть прекратит свои актерские выступления, это не кино. Необходимо остановить это противостояние", — убежден Hk97vince.
"И все эти деньги растворятся в украинской коррупции", — заключил cyclamen10.
Накануне глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан
заявил, что Украина получит 300 миллионов евро в качестве поддержки на фоне специальной военной операции России.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".