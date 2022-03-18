https://ria.ru/20220318/polsha-1778815933.html

Правительство Польши объявило программу "дерусификации экономики"

Правительство Польши объявило программу "дерусификации экономики" - РИА Новости, 18.03.2022

Правительство Польши объявило программу "дерусификации экономики"

Правительство Польши объявило программу "дерусификации экономики". РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:19

2022-03-18T12:19

2022-03-18T12:25

в мире

польша

матеуш моравецкий

дмитрий песков

владимир путин

украина

россия

сша

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ВАРШАВА, 18 мар – РИА Новости. Правительство Польши объявило программу "дерусификации экономики"."Мы представляем первую часть антипутинского щита. Мы будем заниматься дерусификацией польской и европейской экономики", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в пятницу.Он пояснил, что "дерусификация экономики", в частности, будет заключаться в отказе от российских энергоносителей. "Отказ от российского газа, российской нефти, российского газа", - сказал польский премьер.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220317/potok-1778616201.html

https://ria.ru/20220317/vandalizm-1778640620.html

польша

украина

россия

сша

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, польша, матеуш моравецкий, дмитрий песков, владимир путин, украина, россия, сша, евросоюз