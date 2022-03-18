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Правительство Польши объявило программу "дерусификации экономики" - РИА Новости, 18.03.2022
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Правительство Польши объявило программу "дерусификации экономики"
Правительство Польши объявило программу "дерусификации экономики" - РИА Новости, 18.03.2022
Правительство Польши объявило программу "дерусификации экономики"
Правительство Польши объявило программу "дерусификации экономики". РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:19
2022-03-18T12:25
в мире
польша
матеуш моравецкий
дмитрий песков
владимир путин
украина
россия
сша
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ВАРШАВА, 18 мар – РИА Новости. Правительство Польши объявило программу "дерусификации экономики"."Мы представляем первую часть антипутинского щита. Мы будем заниматься дерусификацией польской и европейской экономики", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в пятницу.Он пояснил, что "дерусификация экономики", в частности, будет заключаться в отказе от российских энергоносителей. "Отказ от российского газа, российской нефти, российского газа", - сказал польский премьер.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220317/potok-1778616201.html
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в мире, польша, матеуш моравецкий, дмитрий песков, владимир путин, украина, россия, сша, евросоюз
12:19 18.03.2022 (обновлено: 12:25 18.03.2022)
 
Правительство Польши объявило программу "дерусификации экономики"

Премьер Моравецкий: правительство Польши объявило программу "дерусификации экономики"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Варшава
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ВАРШАВА, 18 мар – РИА Новости. Правительство Польши объявило программу "дерусификации экономики".
"Мы представляем первую часть антипутинского щита. Мы будем заниматься дерусификацией польской и европейской экономики", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в пятницу.
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Он пояснил, что "дерусификация экономики", в частности, будет заключаться в отказе от российских энергоносителей. "Отказ от российского газа, российской нефти, российского газа", - сказал польский премьер.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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