https://ria.ru/20220318/pogoda-1778772425.html
В Москве в пятницу ожидается ясная погода и до плюс пяти градусов
В Москве в пятницу ожидается ясная погода и до плюс пяти градусов - РИА Новости, 18.03.2022
В Москве в пятницу ожидается ясная погода и до плюс пяти градусов
Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в пятницу, воздух прогреется до 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T07:58
2022-03-18T07:58
2022-03-18T07:58
общество
погода
москва
россия
центр "фобос"
александр синенков
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в пятницу, воздух прогреется до 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По его словам, ветер будет северный, северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 миллиметров ртутного столба, что намного выше нормы.
https://ria.ru/20220317/teplo-1778643499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, погода, москва, россия, центр "фобос", александр синенков
В Москве в пятницу ожидается ясная погода и до плюс пяти градусов
Синоптик "Фобоса" Синенков: в Москве в пятницу ожидается до плюс пяти и без осадков