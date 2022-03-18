https://ria.ru/20220318/pogoda-1778772425.html

В Москве в пятницу ожидается ясная погода и до плюс пяти градусов

В Москве в пятницу ожидается ясная погода и до плюс пяти градусов - РИА Новости, 18.03.2022

В Москве в пятницу ожидается ясная погода и до плюс пяти градусов

Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в пятницу, воздух прогреется до 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T07:58

2022-03-18T07:58

2022-03-18T07:58

общество

погода

москва

россия

центр "фобос"

александр синенков

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в пятницу, воздух прогреется до 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По его словам, ветер будет северный, северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 миллиметров ртутного столба, что намного выше нормы.

https://ria.ru/20220317/teplo-1778643499.html

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Никита Стома

общество, погода, москва, россия, центр "фобос", александр синенков