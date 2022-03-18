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В Москве в пятницу ожидается ясная погода и до плюс пяти градусов - РИА Новости, 18.03.2022
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В Москве в пятницу ожидается ясная погода и до плюс пяти градусов
В Москве в пятницу ожидается ясная погода и до плюс пяти градусов - РИА Новости, 18.03.2022
В Москве в пятницу ожидается ясная погода и до плюс пяти градусов
Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в пятницу, воздух прогреется до 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T07:58
2022-03-18T07:58
общество
погода
москва
россия
центр "фобос"
александр синенков
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в пятницу, воздух прогреется до 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По его словам, ветер будет северный, северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 миллиметров ртутного столба, что намного выше нормы.
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общество, погода, москва, россия, центр "фобос", александр синенков
07:58 18.03.2022
 
В Москве в пятницу ожидается ясная погода и до плюс пяти градусов

Синоптик "Фобоса" Синенков: в Москве в пятницу ожидается до плюс пяти и без осадков

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетители парка "Зарядье" в Москве
Посетители парка Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетители парка "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в пятницу, воздух прогреется до 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Температура в столице — плюс 3-5 градусов, по области — от нуля до плюс 5", — сказал Синенков.

По его словам, ветер будет северный, северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 миллиметров ртутного столба, что намного выше нормы.
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ОбществоПогодаМоскваРоссияЦентр "Фобос"Александр Синенков
 
 
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