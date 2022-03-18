https://ria.ru/20220318/plany-1778887849.html
Россия обязательно реализует все намеченные планы, заявил Путин
Россия обязательно реализует все намеченные планы, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2022
Россия обязательно реализует все намеченные планы, заявил Путин
Россия обязательно реализует все намеченные планы, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на митинге-концерте в честь годовщины воссоединения... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:32
2022-03-18T16:32
2022-03-18T16:32
общество
владимир путин
россия
республика крым
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия обязательно реализует все намеченные планы, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на митинге-концерте в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией."Мы знаем, что надо делать дальше, как делать дальше, за счёт чего. И мы обязательно реализуем все намеченные планы", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220318/vossoedinenie-1778422504.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, республика крым
Россия обязательно реализует все намеченные планы, заявил Путин
Президент Путин заявил, что Россия обязательно реализует все намеченные планы