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Россия обязательно реализует все намеченные планы, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2022
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Россия обязательно реализует все намеченные планы, заявил Путин
Россия обязательно реализует все намеченные планы, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2022
Россия обязательно реализует все намеченные планы, заявил Путин
Россия обязательно реализует все намеченные планы, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на митинге-концерте в честь годовщины воссоединения... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:32
2022-03-18T16:32
общество
владимир путин
россия
республика крым
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия обязательно реализует все намеченные планы, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на митинге-концерте в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией."Мы знаем, что надо делать дальше, как делать дальше, за счёт чего. И мы обязательно реализуем все намеченные планы", - сказал Путин.
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россия
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общество, владимир путин, россия, республика крым
16:32 18.03.2022
 
Россия обязательно реализует все намеченные планы, заявил Путин

Президент Путин заявил, что Россия обязательно реализует все намеченные планы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на митинге-концерте, посвященном воссоединению Крыма с Россией
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на митинге-концерте, посвященном воссоединению Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на митинге-концерте, посвященном воссоединению Крыма с Россией
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия обязательно реализует все намеченные планы, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на митинге-концерте в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией.
"Мы знаем, что надо делать дальше, как делать дальше, за счёт чего. И мы обязательно реализуем все намеченные планы", - сказал Путин.
Салют в Симферополе по случаю празднования годовщины Крымской весны - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
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День воссоединения Крыма с Россией
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияРеспублика Крым
 
 
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