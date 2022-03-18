https://ria.ru/20220318/plany-1778887849.html

Россия обязательно реализует все намеченные планы, заявил Путин

Россия обязательно реализует все намеченные планы, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2022

Россия обязательно реализует все намеченные планы, заявил Путин

Россия обязательно реализует все намеченные планы, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на митинге-концерте в честь годовщины воссоединения... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T16:32

2022-03-18T16:32

2022-03-18T16:32

общество

владимир путин

россия

республика крым

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия обязательно реализует все намеченные планы, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на митинге-концерте в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией."Мы знаем, что надо делать дальше, как делать дальше, за счёт чего. И мы обязательно реализуем все намеченные планы", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220318/vossoedinenie-1778422504.html

россия

республика крым

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, владимир путин, россия, республика крым