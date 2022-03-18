https://ria.ru/20220318/plan-1778769796.html

Дегтярев подписал антикризисный план по развитию региона из 122 пунктов

Дегтярев подписал антикризисный план по развитию региона из 122 пунктов - РИА Новости, 18.03.2022

Дегтярев подписал антикризисный план по развитию региона из 122 пунктов

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития региона в условиях санкций, документ... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T06:48

2022-03-18T06:48

2022-03-18T06:48

хабаровский край

экономика

хабаровск

россия

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 18 марта — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития региона в условиях санкций, документ включает в себя 122 позиции, сообщает краевое правительство.Ранее в крае был создан оперативный штаб для мониторинга состояния экономики региона в условиях санкций, его возглавил Дегтярев.Вслед за этим глава региона утвердил перечень системообразующих предприятий Хабаровского края, в который вошли 122 организации. "В их числе крупнейшие производства: горнодобывающий и лесопромышленный комплексы, строительные компании, предприятия ТЭК, транспорта и связи. Впервые здесь появился раздел торговли и общественного питания", — написал Дегтярев в своем Telegram-канале по итогам совещания.Он отметил, что предложение "включить эти организации в перечень системообразующих мы вынесли на уровень федерального правительства". Ранее губернатор заявил в эфире канала "Россия 24", что властями было принято решение включить в перечень системообразующих предприятий оптовые торговые сети. "И правительство России нас услышало, и в этом направлении сейчас идет работа, чтобы адресно помогать оптовым компаниям", — обратил внимание Дегтярев.Власти региона заключили шесть соглашений с торговыми сетями по социально значимым продуктам, которые сегодня продаются с минимальной наценкой (не более 10%) — это порядка 10 позиций, включающих в себя такие товары, как мука, гречка, растительное масло, хлеб, курица и другие.В антикризисном плане нашли отражения все ключевые направления социально-экономического блока. Без внимания не останется бюджет региона, который в текущей ситуации "важно сохранить сбалансированным и консолидированным". Малый и средний бизнес также получит всестороннюю поддержку регионального правительства, особенно в направлении развития экспорта и импортозамещения, уточнили в краевом кабмине. Отдельные меры разработаны для строительной отрасли и градостроительства."Ситуация в строительном секторе напряженная. Одна из задач — обеспечить загрузку, не дать "заморозить" стройплощадки. И прежде всего, социально значимые. Внимания требуют все без исключения объекты. В условиях санкций нужно перегруппировать силы и средства, сконцентрировать ресурсы. Однако приоретизация должна быть не только по степени готовности. Реализация национальных проектов — вот наш приоритет", — сказал губернатор на оперштабе по повышению устойчивости экономики края.По данным регионального правительства, общий объем финансирования бюджетных строек в этом году составил 17,9 миллиарда рублей, из которых 9,7 миллиарда — федеральные. До конца года предусмотрен ввод в эксплуатацию 46 объектов, больше половины из них были заморожены или даже не начаты еще в 2019-2020 годах. В активной стадии находится 25 строек.Среди ключевых объектов текущего года: 3-й и 4-й этапы регионального центра спорта в Комсомольске-на-Амуре и 2-й и 3-й этапы инженерной защиты города Юности, дамба в Южном округе Хабаровска, 4-й этап городской набережной и поликлиника в микрорайоне "Прибрежный", школы в Найхине и Мичуринском, стадион в Ванино.После анализа 116 системообразующих предприятий выяснилось, что в ближайшие 1-2 месяца остро встанут вопросы стабильности поставок запчастей, добавок и прочей номенклатуры, сделали акцент специалисты оперштаба. "Наступило время, когда требуется провести масштабную перестройку систем, каналов и источников поставок. И многое сдвигается на восток, в Восточную Азию. В рамках ГИС "Промышленность" открыт модуль "Биржи поставщиков". Необходимо завершить формирование региональной номенклатуры по позициям критического импорта и погрузить эту номенклатуру в систему. Ответственные — минэкономики и минпромторг края", — дал поручение Дегтярев.Глава региона пояснил, что развитие российско-китайских отношений подразумевает под собой бесперебойную работу пунктов пропуска. Поэтому в ближайшее время деятельность пункта "Покровка — Жаохэ" будет возобновлена. Соответствующее обращение в Минтранс России за подписью губернатора уже направлено.

https://ria.ru/20220318/vstrechi-1778768003.html

https://ria.ru/20220310/programma-1777395322.html

https://ria.ru/20220228/naselenie-1775514211.html

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Никита Стома

экономика, хабаровск, россия, михаил дегтярев