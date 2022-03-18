https://ria.ru/20220318/plach-1778837686.html

Верховный суд разрешил плакать на заседании

Верховный суд разрешил плакать на заседании - РИА Новости, 18.03.2022

Верховный суд разрешил плакать на заседании

Плакать в суде не запрещено, слезы не могут стать основанием для отмены вердикта присяжных, сказано в определении судебной коллегии по уголовным делам... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:43

2022-03-18T13:43

2022-03-18T13:43

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Плакать в суде не запрещено, слезы не могут стать основанием для отмены вердикта присяжных, сказано в определении судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ.Суд рассмотрел кассационную жалобу бывшего ростовского адвоката Владислава Бирюкова, получившего 16 лет колонии за жестокое убийство экс-жены. Осужденный указывал, что потерпевшая – другая его бывшая жена, у которой по его поручению сожгли машину – "своим поведением и плачем оказывала на присяжных заседателей негативное воздействие и вызывала сочувствие, а председательствующий не реагировал на эти нарушения должным образом"."Судебная коллегия находит доводы несостоятельными, поскольку они не основаны на положениях уголовно-процессуального закона, являются явно надуманными и не подтверждаются какими-либо доказательствами или документами", - сказано в определении."Выступление государственного обвинителя и потерпевших не содержит негативных оценок личности осужденного, искажения исследованных в судебном заседании доказательств и негативных суждений, а потому не могут рассматриваться как способные вызвать предубеждение у присяжных заседателей в отношении Бирюкова", - отметил суд и оставил приговор без изменения.По версии следствия, в январе 2019 года Бирюков в гараже 18 раз ударил бывшую жену молотком по голове, а потом вставил в горло кляп, и она задохнулась. После этого со своим знакомым Павлом Глущенко перевез ее тело в лес, где опалил труп горелкой и закопал. В 2016 году Бирюков организовал поджог автомобиля своей другой бывшей супруги, а исполнил преступление Глущенко. На момент преступлений Бирюков работал адвокатом, после задержания его лишили этого статуса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

верховный суд рф, происшествия, россия, общество