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Песков объяснил, почему трансляция выступления Путина в Лужниках оборвалась - РИА Новости, 18.03.2022
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Песков объяснил, почему трансляция выступления Путина в Лужниках оборвалась
Песков объяснил, почему трансляция выступления Путина в Лужниках оборвалась - РИА Новости, 18.03.2022
Песков объяснил, почему трансляция выступления Путина в Лужниках оборвалась
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, почему трансляция выступления главы государства Владимира Путина на митинге-концерте "Крымская весна" в... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:53
2022-03-18T20:53
владимир путин
москва
россия
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, почему трансляция выступления главы государства Владимира Путина на митинге-концерте "Крымская весна" в Лужниках в пятницу вечером неожиданно оборвалась."Это было вызвано техническим сбоем на сервере", - сказал Песков журналистам.Он пообещал, что "буквально через минуту полное выступление президента будет повторено". Телеканал "Россия 24" (ВГТРК) в этот момент уже вновь показывал выступление президента РФ.Концерт-митинг, посвящённый дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, начался в 15.00 на большой спортивной арене "Лужники" в Москве.
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владимир путин, москва, россия, политика, дмитрий песков
16:53 18.03.2022 (обновлено: 20:53 18.03.2022)
 
Песков объяснил, почему трансляция выступления Путина в Лужниках оборвалась

Песков объяснил приостановку трансляции выступления Путина в Лужниках сбоем на сервере

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном воссоединению Крыма с Россией
Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в Лужниках, посвященном воссоединению Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном воссоединению Крыма с Россией
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, почему трансляция выступления главы государства Владимира Путина на митинге-концерте "Крымская весна" в Лужниках в пятницу вечером неожиданно оборвалась.
"Это было вызвано техническим сбоем на сервере", - сказал Песков журналистам.
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