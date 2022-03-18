https://ria.ru/20220318/peskov-1778893677.html
Песков объяснил, почему трансляция выступления Путина в Лужниках оборвалась
Песков объяснил, почему трансляция выступления Путина в Лужниках оборвалась - РИА Новости, 18.03.2022
Песков объяснил, почему трансляция выступления Путина в Лужниках оборвалась
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, почему трансляция выступления главы государства Владимира Путина на митинге-концерте "Крымская весна" в... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:53
2022-03-18T16:53
2022-03-18T20:53
владимир путин
москва
россия
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, почему трансляция выступления главы государства Владимира Путина на митинге-концерте "Крымская весна" в Лужниках в пятницу вечером неожиданно оборвалась."Это было вызвано техническим сбоем на сервере", - сказал Песков журналистам.Он пообещал, что "буквально через минуту полное выступление президента будет повторено". Телеканал "Россия 24" (ВГТРК) в этот момент уже вновь показывал выступление президента РФ.Концерт-митинг, посвящённый дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, начался в 15.00 на большой спортивной арене "Лужники" в Москве.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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владимир путин, москва, россия, политика, дмитрий песков
16:53 18.03.2022 (обновлено: 20:53 18.03.2022)
Песков объяснил, почему трансляция выступления Путина в Лужниках оборвалась
Песков объяснил приостановку трансляции выступления Путина в Лужниках сбоем на сервере