https://ria.ru/20220318/peskov-1778893677.html

Песков объяснил, почему трансляция выступления Путина в Лужниках оборвалась

Песков объяснил, почему трансляция выступления Путина в Лужниках оборвалась - РИА Новости, 18.03.2022

Песков объяснил, почему трансляция выступления Путина в Лужниках оборвалась

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, почему трансляция выступления главы государства Владимира Путина на митинге-концерте "Крымская весна" в... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T16:53

2022-03-18T16:53

2022-03-18T20:53

владимир путин

москва

россия

политика

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, почему трансляция выступления главы государства Владимира Путина на митинге-концерте "Крымская весна" в Лужниках в пятницу вечером неожиданно оборвалась."Это было вызвано техническим сбоем на сервере", - сказал Песков журналистам.Он пообещал, что "буквально через минуту полное выступление президента будет повторено". Телеканал "Россия 24" (ВГТРК) в этот момент уже вновь показывал выступление президента РФ.Концерт-митинг, посвящённый дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, начался в 15.00 на большой спортивной арене "Лужники" в Москве.

https://ria.ru/20220318/donbass-1778883995.html

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Севастиан Котов

владимир путин, москва, россия, политика, дмитрий песков