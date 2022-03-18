Пока американцы умирают от COVID-19, власти беспокоятся за Украину

14:13 18.03.2022 (обновлено: 15:15 18.03.2022)
Американцев возмутила позиция Пелоси по проблемам страны на фоне Украины
Читатели The Hill осудили конгрессвумен Пелоси за реакцию на вопрос о COVID-19
© AP Photo / Carolyn KasterСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
© AP Photo / Carolyn Kaster
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Читатели The Hill жестко раскритиковали спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси за ее реакцию на вопрос журналиста о ситуации с COVID-19 в стране.
Во время пресс-конференции она решила отчитать корреспондента за то, что все три его вопроса касались коронавируса в то время, "пока на Украине гибнут люди". Журналист, в свою очередь, отметил, что люди также умирают от COVID-19.
"То есть коронавирус перестал быть проблемой?" — задался вопросом #LearnММТ.
"А почему ее больше волнует смерть людей на Украине, а не в США?" — поинтересовался Forgetful old man.
"Пока наш дом горит, мы направляем шланг с водой за тысячи миль от США", — отметил Slugabed.
"Мне очень жаль украинцев, но я также беспокоюсь за своих пациентов. Сейчас COVID-19 представляет для США более насущную проблему", — считает Nancy.
"Общие потери на Украине составляют столько, сколько в США от COVID-19 умирают за 12 часов. Не говорю, что Украина не важна, но давайте не будем сравнивать", — заключил The Nasty Riff.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США выявили 79 684 882 случая коронавируса.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
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