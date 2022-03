Пока американцы умирают от COVID-19, власти беспокоятся за Украину

https://ria.ru/20220318/pelosi-1778846258.html

Американцев возмутила позиция Пелоси по проблемам страны на фоне Украины - РИА Новости, 18.03.2022

Читатели The Hill жестко раскритиковали спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси за ее реакцию на вопрос журналиста о ситуации с COVID-19 в стране. РИА Новости, 18.03.2022

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Читатели The Hill жестко раскритиковали спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси за ее реакцию на вопрос журналиста о ситуации с COVID-19 в стране.Во время пресс-конференции она решила отчитать корреспондента за то, что все три его вопроса касались коронавируса в то время, "пока на Украине гибнут люди". Журналист, в свою очередь, отметил, что люди также умирают от COVID-19."А почему ее больше волнует смерть людей на Украине, а не в США?" — поинтересовался Forgetful old man."Пока наш дом горит, мы направляем шланг с водой за тысячи миль от США", — отметил Slugabed."Общие потери на Украине составляют столько, сколько в США от COVID-19 умирают за 12 часов. Не говорю, что Украина не важна, но давайте не будем сравнивать", — заключил The Nasty Riff.Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США выявили 79 684 882 случая коронавируса.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.

