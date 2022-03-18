Названы популярные направления для загородного отдыха
Tvil.ru: наибольшим спросом в марте пользуются отели Ленинградской и Тверской областях
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкГостевой дом в лесу на территории туристического комплекса Карьяла Парк
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные направления для загородного отдыха в марте, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
"Никто не знает, что будет через два месяца. Поэтому россияне бронируют жилье на сейчас и ближайшие даты. И повышенным спросом в этом месяце пользуются загородные отели и базы", — уточняют в пресс-службе.
В рейтинг самых востребованных направлений, согласно результатам исследования, вошли объекты размещения в Ленинградской, Тверской, Нижегородской, Воронежской и Московской областях, а также в Карелии и Татарстане.
Уточняется, что загородные отели чаще всего бронируют пары и семьи с одним ребенком. В среднем туристы планируют провести на отдыхе от одной до десяти ночей и тратить на жилье не более семи тысяч рублей в сутки.
В рейтинг самых востребованных направлений, согласно результатам исследования, вошли объекты размещения в Ленинградской, Тверской, Нижегородской, Воронежской и Московской областях, а также в Карелии и Татарстане.
Уточняется, что загородные отели чаще всего бронируют пары и семьи с одним ребенком. В среднем туристы планируют провести на отдыхе от одной до десяти ночей и тратить на жилье не более семи тысяч рублей в сутки.
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