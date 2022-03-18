https://ria.ru/20220318/oteli-1778254830.html

Названы популярные направления для загородного отдыха

Названы популярные направления для загородного отдыха - РИА Новости, 18.03.2022

Названы популярные направления для загородного отдыха

Эксперты назвали самые популярные направления для загородного отдыха в марте, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T10:33

2022-03-18T10:33

2022-03-18T10:33

туризм

новости - туризм

московская область (подмосковье)

республика карелия

республика татарстан (татарстан)

нижегородская область

воронежская область

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные направления для загородного отдыха в марте, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru."Никто не знает, что будет через два месяца. Поэтому россияне бронируют жилье на сейчас и ближайшие даты. И повышенным спросом в этом месяце пользуются загородные отели и базы", — уточняют в пресс-службе.В рейтинг самых востребованных направлений, согласно результатам исследования, вошли объекты размещения в Ленинградской, Тверской, Нижегородской, Воронежской и Московской областях, а также в Карелии и Татарстане.Уточняется, что загородные отели чаще всего бронируют пары и семьи с одним ребенком. В среднем туристы планируют провести на отдыхе от одной до десяти ночей и тратить на жилье не более семи тысяч рублей в сутки.

https://ria.ru/20220315/keshbek-1778174978.html

московская область (подмосковье)

республика карелия

республика татарстан (татарстан)

нижегородская область

воронежская область

ленинградская область

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, московская область (подмосковье), республика карелия, республика татарстан (татарстан), нижегородская область, воронежская область, ленинградская область, тверская область, отдых, весна, туризм, туристы