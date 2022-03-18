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Названы популярные направления для загородного отдыха - РИА Новости, 18.03.2022
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Туризм
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Названы популярные направления для загородного отдыха
Названы популярные направления для загородного отдыха - РИА Новости, 18.03.2022
Названы популярные направления для загородного отдыха
Эксперты назвали самые популярные направления для загородного отдыха в марте, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T10:33
2022-03-18T10:33
туризм
новости - туризм
московская область (подмосковье)
республика карелия
республика татарстан (татарстан)
нижегородская область
воронежская область
ленинградская область
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные направления для загородного отдыха в марте, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru."Никто не знает, что будет через два месяца. Поэтому россияне бронируют жилье на сейчас и ближайшие даты. И повышенным спросом в этом месяце пользуются загородные отели и базы", — уточняют в пресс-службе.В рейтинг самых востребованных направлений, согласно результатам исследования, вошли объекты размещения в Ленинградской, Тверской, Нижегородской, Воронежской и Московской областях, а также в Карелии и Татарстане.Уточняется, что загородные отели чаще всего бронируют пары и семьи с одним ребенком. В среднем туристы планируют провести на отдыхе от одной до десяти ночей и тратить на жилье не более семи тысяч рублей в сутки.
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новости - туризм, московская область (подмосковье), республика карелия, республика татарстан (татарстан), нижегородская область, воронежская область, ленинградская область, тверская область, отдых, весна, туризм, туристы
10:33 18.03.2022
 
Названы популярные направления для загородного отдыха

Tvil.ru: наибольшим спросом в марте пользуются отели Ленинградской и Тверской областях

© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкГостевой дом в лесу на территории туристического комплекса Карьяла Парк
Гостевой дом в лесу на территории туристического комплекса Карьяла Парк - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные направления для загородного отдыха в марте, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
"Никто не знает, что будет через два месяца. Поэтому россияне бронируют жилье на сейчас и ближайшие даты. И повышенным спросом в этом месяце пользуются загородные отели и базы", — уточняют в пресс-службе.

В рейтинг самых востребованных направлений, согласно результатам исследования, вошли объекты размещения в Ленинградской, Тверской, Нижегородской, Воронежской и Московской областях, а также в Карелии и Татарстане.

Уточняется, что загородные отели чаще всего бронируют пары и семьи с одним ребенком. В среднем туристы планируют провести на отдыхе от одной до десяти ночей и тратить на жилье не более семи тысяч рублей в сутки.
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