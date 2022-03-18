https://ria.ru/20220318/opros-1778861295.html
Практически 80% россиян одобряют деятельность Путина, показал опрос
Практически 80% россиян одобряют деятельность Путина, показал опрос - РИА Новости, 18.03.2022
Практически 80% россиян одобряют деятельность Путина, показал опрос
Большинство россиян доверяют Владимиру Путину и одобряют его работу на посту президента, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T15:08
2022-03-18T15:08
2022-03-18T16:23
вциом
россия
общество
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778495166_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_ac9e626220b0ff4359009d334107479e.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Большинство россиян доверяют Владимиру Путину и одобряют его работу на посту президента, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Так, с 7 по 13 марта показатель одобрения деятельности составил 77,2 процента, а рейтинг доверия — 79,6 процента.Оба показателя выросли по сравнению с предыдущим опросом, проводившимся с 28 февраля по 6 марта. Тогда деятельность Путина одобряли 74,6 процента респондентов, а доверяли ему — 77,4 процента.Что касается других политиков, то им также стали доверять больше: рейтинг Михаила Мишустина вырос до 62 процентов (+2,7 процентного пункта за неделю), Владимира Жириновского — до 39,5 процента (+5,1), Геннадия Зюганова — до 28,5 процента (+2,7), Сергея Миронова — до 28,6 процента (+0,3), Алексея Нечаева — до 7,3 процента (+1,3).Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 7 по 13 марта методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Для такой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает одного процента.
https://ria.ru/20220317/krym-1778745066.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778495166_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_f53294227b3487a354456e5a82ab0f92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вциом, россия, общество, владимир путин
15:08 18.03.2022 (обновлено: 16:23 18.03.2022)
Практически 80% россиян одобряют деятельность Путина, показал опрос
Данные опроса ВЦИОМ: 77,2% россиян одобряют деятельность Путина на посту президента России
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Большинство россиян доверяют Владимиру Путину и одобряют его работу на посту президента, следует
из результатов опроса ВЦИОМ.
Так, с 7 по 13 марта показатель одобрения деятельности составил 77,2 процента, а рейтинг доверия — 79,6 процента.
Оба показателя выросли по сравнению с предыдущим опросом, проводившимся с 28 февраля по 6 марта. Тогда деятельность Путина одобряли 74,6 процента респондентов, а доверяли ему — 77,4 процента.
Что касается других политиков, то им также стали доверять больше: рейтинг Михаила Мишустина вырос до 62 процентов (+2,7 процентного пункта за неделю), Владимира Жириновского — до 39,5 процента (+5,1), Геннадия Зюганова — до 28,5 процента (+2,7), Сергея Миронова — до 28,6 процента (+0,3), Алексея Нечаева — до 7,3 процента (+1,3).
Инициативный опрос "ВЦИОМ
-Спутник" проводился с 7 по 13 марта методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Для такой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает одного процента.