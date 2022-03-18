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Практически 80% россиян одобряют деятельность Путина, показал опрос - РИА Новости, 18.03.2022
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Практически 80% россиян одобряют деятельность Путина, показал опрос
Практически 80% россиян одобряют деятельность Путина, показал опрос - РИА Новости, 18.03.2022
Практически 80% россиян одобряют деятельность Путина, показал опрос
Большинство россиян доверяют Владимиру Путину и одобряют его работу на посту президента, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T15:08
2022-03-18T16:23
вциом
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Большинство россиян доверяют Владимиру Путину и одобряют его работу на посту президента, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Так, с 7 по 13 марта показатель одобрения деятельности составил 77,2 процента, а рейтинг доверия — 79,6 процента.Оба показателя выросли по сравнению с предыдущим опросом, проводившимся с 28 февраля по 6 марта. Тогда деятельность Путина одобряли 74,6 процента респондентов, а доверяли ему — 77,4 процента.Что касается других политиков, то им также стали доверять больше: рейтинг Михаила Мишустина вырос до 62 процентов (+2,7 процентного пункта за неделю), Владимира Жириновского — до 39,5 процента (+5,1), Геннадия Зюганова — до 28,5 процента (+2,7), Сергея Миронова — до 28,6 процента (+0,3), Алексея Нечаева — до 7,3 процента (+1,3).Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 7 по 13 марта методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Для такой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает одного процента.
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вциом, россия, общество, владимир путин
15:08 18.03.2022 (обновлено: 16:23 18.03.2022)
 
Практически 80% россиян одобряют деятельность Путина, показал опрос

Данные опроса ВЦИОМ: 77,2% россиян одобряют деятельность Путина на посту президента России

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Большинство россиян доверяют Владимиру Путину и одобряют его работу на посту президента, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Так, с 7 по 13 марта показатель одобрения деятельности составил 77,2 процента, а рейтинг доверия — 79,6 процента.
Оба показателя выросли по сравнению с предыдущим опросом, проводившимся с 28 февраля по 6 марта. Тогда деятельность Путина одобряли 74,6 процента респондентов, а доверяли ему — 77,4 процента.
Что касается других политиков, то им также стали доверять больше: рейтинг Михаила Мишустина вырос до 62 процентов (+2,7 процентного пункта за неделю), Владимира Жириновского — до 39,5 процента (+5,1), Геннадия Зюганова — до 28,5 процента (+2,7), Сергея Миронова — до 28,6 процента (+0,3), Алексея Нечаева — до 7,3 процента (+1,3).
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 7 по 13 марта методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Для такой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает одного процента.
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