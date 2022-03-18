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ООН заявила, что не сможет проверить наличие военных биопрограмм на Украине - РИА Новости, 18.03.2022
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ООН заявила, что не сможет проверить наличие военных биопрограмм на Украине
ООН заявила, что не сможет проверить наличие военных биопрограмм на Украине - РИА Новости, 18.03.2022
ООН заявила, что не сможет проверить наличие военных биопрограмм на Украине
ООН не располагает мандатом и техническими средствами для расследования наличия военных биологических программ на Украине, о которых заявляет Россия, заявила на РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T18:11
2022-03-18T18:11
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совет безопасности оон
украина
россия
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ООН, 18 мар – РИА Новости. ООН не располагает мандатом и техническими средствами для расследования наличия военных биологических программ на Украине, о которых заявляет Россия, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.В пятницу проходит заседание СБ ООН, созванное РФ по теме военных биологических программ на Украине."Я знаю, что РФ представила документы касательно обвинений в реализации биологических программ на Украине. ООН не осведомлена по поводу каких-либо биологических программ на Украине. У ООН нет мандата и технических возможностей расследовать эту информацию", - сказала Накамицу.
https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html
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в мире, оон, совет безопасности оон, украина, россия
18:11 18.03.2022
 
ООН заявила, что не сможет проверить наличие военных биопрограмм на Украине

Замгенсека Накамицу: ООН не имеет мандата проверить наличие военных биопрограмм на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ООН
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ООН, 18 мар – РИА Новости. ООН не располагает мандатом и техническими средствами для расследования наличия военных биологических программ на Украине, о которых заявляет Россия, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.
В пятницу проходит заседание СБ ООН, созванное РФ по теме военных биологических программ на Украине.
"Я знаю, что РФ представила документы касательно обвинений в реализации биологических программ на Украине. ООН не осведомлена по поводу каких-либо биологических программ на Украине. У ООН нет мандата и технических возможностей расследовать эту информацию", - сказала Накамицу.
Сотрудники лаборатории Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Fort Detrick в костюмах биологической защиты - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
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