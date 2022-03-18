https://ria.ru/20220318/oon-1778913034.html
ООН заявила, что не сможет проверить наличие военных биопрограмм на Украине
ООН заявила, что не сможет проверить наличие военных биопрограмм на Украине - РИА Новости, 18.03.2022
ООН заявила, что не сможет проверить наличие военных биопрограмм на Украине
ООН не располагает мандатом и техническими средствами для расследования наличия военных биологических программ на Украине, о которых заявляет Россия, заявила на РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T18:11
2022-03-18T18:11
2022-03-18T18:11
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ООН, 18 мар – РИА Новости. ООН не располагает мандатом и техническими средствами для расследования наличия военных биологических программ на Украине, о которых заявляет Россия, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.В пятницу проходит заседание СБ ООН, созванное РФ по теме военных биологических программ на Украине."Я знаю, что РФ представила документы касательно обвинений в реализации биологических программ на Украине. ООН не осведомлена по поводу каких-либо биологических программ на Украине. У ООН нет мандата и технических возможностей расследовать эту информацию", - сказала Накамицу.
https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, совет безопасности оон, украина, россия
ООН заявила, что не сможет проверить наличие военных биопрограмм на Украине
Замгенсека Накамицу: ООН не имеет мандата проверить наличие военных биопрограмм на Украине