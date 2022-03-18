https://ria.ru/20220318/obstrely-1778956709.html
Украинские войска обстреляли Еленовку
Украинские войска обстреляли Еленовку - РИА Новости, 18.03.2022
Украинские войска обстреляли Еленовку
Украинские войска обстреляли населенный пункт Еленовка в ДНР, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T23:09
2022-03-18T23:09
2022-03-18T23:13
в мире
сцкк
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Еленовка в ДНР, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220318/ukraina-1778950372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сцкк, россия, украина
23:09 18.03.2022 (обновлено: 23:13 18.03.2022)
Украинские войска обстреляли Еленовку
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Еленовку