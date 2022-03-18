https://ria.ru/20220318/obstrel-1778959102.html

Число погибших при обстреле Ирмино в ЛНР возросло до трех человек

Число погибших при обстреле Ирмино в ЛНР возросло до трех человек - РИА Новости, 18.03.2022

Число погибших при обстреле Ирмино в ЛНР возросло до трех человек

Три человека погибли и двое получили ранения в результате обстрела города Ирмино в Луганской народной республике со стороны украинских силовиков, заявили... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T23:38

2022-03-18T23:38

2022-03-18T23:48

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обострение ситуации в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 18 мар – РИА Новости. Три человека погибли и двое получили ранения в результате обстрела города Ирмино в Луганской народной республике со стороны украинских силовиков, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские войска обстреляли населенный пункт Ирмино в Луганской народной республике снарядами калибром 122 миллиметра. По предварительным данным Генпрокуратуры ЛНР, один человек погиб."В результате артиллерийского обстрела города Ирмино три мирных жителя погибло и двое получили ранения", - заявил представитель СЦКК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, сцкк, россия, украина, ситуация в днр и лнр