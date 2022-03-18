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Число погибших при обстреле Ирмино в ЛНР возросло до трех человек - РИА Новости, 18.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/obstrel-1778959102.html
Число погибших при обстреле Ирмино в ЛНР возросло до трех человек
Число погибших при обстреле Ирмино в ЛНР возросло до трех человек - РИА Новости, 18.03.2022
Число погибших при обстреле Ирмино в ЛНР возросло до трех человек
Три человека погибли и двое получили ранения в результате обстрела города Ирмино в Луганской народной республике со стороны украинских силовиков, заявили... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T23:38
2022-03-18T23:48
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
сцкк
россия
украина
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ЛУГАНСК, 18 мар – РИА Новости. Три человека погибли и двое получили ранения в результате обстрела города Ирмино в Луганской народной республике со стороны украинских силовиков, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские войска обстреляли населенный пункт Ирмино в Луганской народной республике снарядами калибром 122 миллиметра. По предварительным данным Генпрокуратуры ЛНР, один человек погиб."В результате артиллерийского обстрела города Ирмино три мирных жителя погибло и двое получили ранения", - заявил представитель СЦКК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, сцкк, россия, украина, ситуация в днр и лнр
23:38 18.03.2022 (обновлено: 23:48 18.03.2022)
 
Число погибших при обстреле Ирмино в ЛНР возросло до трех человек

Представительство ЛНР в СЦКК: число погибших при обстреле Ирмино возросло до трех человек

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащий народной милиции ЛНР
Военнослужащий народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащий народной милиции ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 мар – РИА Новости. Три человека погибли и двое получили ранения в результате обстрела города Ирмино в Луганской народной республике со стороны украинских силовиков, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские войска обстреляли населенный пункт Ирмино в Луганской народной республике снарядами калибром 122 миллиметра. По предварительным данным Генпрокуратуры ЛНР, один человек погиб.
"В результате артиллерийского обстрела города Ирмино три мирных жителя погибло и двое получили ранения", - заявил представитель СЦКК.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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