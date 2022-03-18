23:23 18.03.2022 (обновлено: 23:36 18.03.2022)
Украинские войска выпустили по Еленовке в ДНР 40 ракет из "Града"
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили по Еленовке 40 ракет из "Града"
Военнослужащий ВСУ
ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР, выпустив 40 ракет из БМ-21 "Град", сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.29 - населенный пункт Тарамчук – населенный пункт Еленовка: выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.