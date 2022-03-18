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Один мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Ирмино в ЛНР - РИА Новости, 18.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/obstrel-1778948307.html
Один мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Ирмино в ЛНР
Один мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Ирмино в ЛНР - РИА Новости, 18.03.2022
Один мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Ирмино в ЛНР
Один человек погиб и трое ранены в результате обстрела города Ирмино в Луганской народной республике со стороны украинских силовиков, заявил представитель... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T21:53
2022-03-18T22:43
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 18 мар – РИА Новости. Один человек погиб и трое ранены в результате обстрела города Ирмино в Луганской народной республике со стороны украинских силовиков, заявил представитель пресс-службы Генпрокуратуры республики журналистам.Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские войска обстреляли населенный пункт Ирмино в Луганской народной республике снарядами калибром 122 миллиметра."Восемнадцатого марта город Ирмино вновь подвергся обстрелам со стороны украинских боевиков, где в результате прямого попадания в дом по улице Веселая погиб мирный житель и получили ранения ещё трое. Дом полностью разрушен. До настоящего времени обстрел города продолжается", - заявил представитель Генпрокуратуры.Он уточнил, что работниками органов прокуратуры ЛНР будут зафиксированы результаты обстрела и предприняты меры для установления виновных лиц.
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в мире, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
21:53 18.03.2022 (обновлено: 22:43 18.03.2022)
 
Один мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Ирмино в ЛНР

Генпрокуратура ЛНР: один мирный житель погиб при обстреле Ирмино украинскими войсками

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащий народной милиции ЛНР
Военнослужащий народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащий народной милиции ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 мар – РИА Новости. Один человек погиб и трое ранены в результате обстрела города Ирмино в Луганской народной республике со стороны украинских силовиков, заявил представитель пресс-службы Генпрокуратуры республики журналистам.
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские войска обстреляли населенный пункт Ирмино в Луганской народной республике снарядами калибром 122 миллиметра.
"Восемнадцатого марта город Ирмино вновь подвергся обстрелам со стороны украинских боевиков, где в результате прямого попадания в дом по улице Веселая погиб мирный житель и получили ранения ещё трое. Дом полностью разрушен. До настоящего времени обстрел города продолжается", - заявил представитель Генпрокуратуры.
Он уточнил, что работниками органов прокуратуры ЛНР будут зафиксированы результаты обстрела и предприняты меры для установления виновных лиц.
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