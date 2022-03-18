https://ria.ru/20220318/obstrel-1778948307.html

Один мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Ирмино в ЛНР

Один мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Ирмино в ЛНР - РИА Новости, 18.03.2022

Один мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Ирмино в ЛНР

Один человек погиб и трое ранены в результате обстрела города Ирмино в Луганской народной республике со стороны украинских силовиков, заявил представитель... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T21:53

2022-03-18T21:53

2022-03-18T22:43

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

луганская народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 18 мар – РИА Новости. Один человек погиб и трое ранены в результате обстрела города Ирмино в Луганской народной республике со стороны украинских силовиков, заявил представитель пресс-службы Генпрокуратуры республики журналистам.Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские войска обстреляли населенный пункт Ирмино в Луганской народной республике снарядами калибром 122 миллиметра."Восемнадцатого марта город Ирмино вновь подвергся обстрелам со стороны украинских боевиков, где в результате прямого попадания в дом по улице Веселая погиб мирный житель и получили ранения ещё трое. Дом полностью разрушен. До настоящего времени обстрел города продолжается", - заявил представитель Генпрокуратуры.Он уточнил, что работниками органов прокуратуры ЛНР будут зафиксированы результаты обстрела и предприняты меры для установления виновных лиц.

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

в мире, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр