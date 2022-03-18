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Путин Шольцу: Запад проигнорировал ракетные обстрелы ВСУ в Донбассе

Путин Шольцу: Запад проигнорировал ракетные обстрелы ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 18.03.2022

Путин Шольцу: Запад проигнорировал ракетные обстрелы ВСУ в Донбассе

Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем обратил его внимание на ракетные обстрелы украинскими силовиками Донецка и... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:45

2022-03-18T12:45

2022-03-18T12:58

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владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем обратил его внимание на ракетные обстрелы украинскими силовиками Донецка и Макеевки, а также на то, что эти военные преступления Запад проигнорировал, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России обратил внимание на ракетные обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов Донецка и Макеевки, приведшие к большим человеческим жертвам. Эти военные преступления были проигнорированы на Западе", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://radiosputnik.ria.ru/20220317/germaniya-1778738166.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220318/vsu-1778803771.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, в мире, владимир путин, олаф шольц, донбасс, вооруженные силы рф, оон, луганская народная республика, донецкая народная республика, василий небензя