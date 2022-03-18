https://ria.ru/20220318/obstrel-1778771549.html

Украинские войска обстреляли населенный пункт Фрунзе в ЛНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Фрунзе в ЛНР - РИА Новости, 18.03.2022

Украинские войска обстреляли населенный пункт Фрунзе в ЛНР

Украинские войска утром в пятницу обстреляли населенный пункт Фрунзе в Луганской народной республике, сообщило во вторник представительство республики в... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T07:41

2022-03-18T07:41

2022-03-18T07:41

в мире

владимир путин

фрунзе

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

луганск

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ЛУГАНСК, 18 мар — РИА Новости. Украинские войска утром в пятницу обстреляли населенный пункт Фрунзе в Луганской народной республике, сообщило во вторник представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.По данным представительства, со стороны вооруженных формирований Украины обстрел был зафиксирован в 06.50, по Фрунзе было выпущено 20 снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

фрунзе

донецкая народная республика

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луганская народная республика

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, фрунзе, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, луганск