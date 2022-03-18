https://ria.ru/20220318/obrazovanie-1778816518.html

У детей из Донбасса нет трудностей в учебе, заявили в Минпросвещения

У детей из Донбасса нет трудностей в учебе, заявили в Минпросвещения - РИА Новости, 18.03.2022

У детей из Донбасса нет трудностей в учебе, заявили в Минпросвещения

Трудностей в образовательном процессе у детей, прибывших из Донбасса в РФ, не наблюдается, так как образовательные стандарты России и республик схожи на 90%,... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:21

2022-03-18T12:21

2022-03-18T12:21

общество

сергей кравцов

донецкая народная республика

луганская народная республика

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Трудностей в образовательном процессе у детей, прибывших из Донбасса в РФ, не наблюдается, так как образовательные стандарты России и республик схожи на 90%, сообщил заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов."Каких-то трудностей (в образовательном процессе - ред.) на данный момент времени не наблюдается. Дети пришли, дети адаптируются. По нашему анализу, когда мы сравнивали государственный образовательный стандарт наш и стандарт, по которому учились дети в республиках ЛНР и ДНР, мы констатируем факт, что на 90% они схожи, трудностей и глобальных разрывов в образовательных программах не наблюдается, но надо понимать, что разница присутствует", - сказал Грибов на пресс-конференции.Он отметил, что в связи с этим педагоги оказывают адресную помощь детям в приобретении знаний по отдельным предметам. Он напомнил, что дети, которые не собираются поступать в вузы, могут получить аттестат на основании выпускных проверочных работ без сдачи ЕГЭ, девятиклассники также могут получить аттестат по итогам успеваемости в течение года.По его словам, еще не все родители из Донбасса приняли решение, чтобы их дети пошли в образовательную организацию, но всех, кто обратился с 28 февраля, повсеместно приняли и включили в образовательный процесс.Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что в Россию из Донецкой и Луганской народных республик прибыли свыше 20 тысяч детей, все они уже пошли в школы или детские сады.

https://ria.ru/20220228/bezhentsy-1775478526.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, сергей кравцов, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), единый государственный экзамен (егэ)