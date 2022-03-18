У детей из Донбасса нет трудностей в учебе, заявили в Минпросвещения
Минпросвещения: трудностей в образовательном процессе у детей из Донбасса не наблюдается
Ученик во время урока
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Трудностей в образовательном процессе у детей, прибывших из Донбасса в РФ, не наблюдается, так как образовательные стандарты России и республик схожи на 90%, сообщил заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов.
"Каких-то трудностей (в образовательном процессе - ред.) на данный момент времени не наблюдается. Дети пришли, дети адаптируются. По нашему анализу, когда мы сравнивали государственный образовательный стандарт наш и стандарт, по которому учились дети в республиках ЛНР и ДНР, мы констатируем факт, что на 90% они схожи, трудностей и глобальных разрывов в образовательных программах не наблюдается, но надо понимать, что разница присутствует", - сказал Грибов на пресс-конференции.
28 февраля, 08:38Власти Чукотки помогут собраться в школу детям-беженцам из Донбасса
Он отметил, что в связи с этим педагоги оказывают адресную помощь детям в приобретении знаний по отдельным предметам. Он напомнил, что дети, которые не собираются поступать в вузы, могут получить аттестат на основании выпускных проверочных работ без сдачи ЕГЭ, девятиклассники также могут получить аттестат по итогам успеваемости в течение года.
По его словам, еще не все родители из Донбасса приняли решение, чтобы их дети пошли в образовательную организацию, но всех, кто обратился с 28 февраля, повсеместно приняли и включили в образовательный процесс.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что в Россию из Донецкой и Луганской народных республик прибыли свыше 20 тысяч детей, все они уже пошли в школы или детские сады.