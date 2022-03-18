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У детей из Донбасса нет трудностей в учебе, заявили в Минпросвещения - РИА Новости, 18.03.2022
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У детей из Донбасса нет трудностей в учебе, заявили в Минпросвещения
У детей из Донбасса нет трудностей в учебе, заявили в Минпросвещения - РИА Новости, 18.03.2022
У детей из Донбасса нет трудностей в учебе, заявили в Минпросвещения
Трудностей в образовательном процессе у детей, прибывших из Донбасса в РФ, не наблюдается, так как образовательные стандарты России и республик схожи на 90%,... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:21
2022-03-18T12:21
общество
сергей кравцов
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Трудностей в образовательном процессе у детей, прибывших из Донбасса в РФ, не наблюдается, так как образовательные стандарты России и республик схожи на 90%, сообщил заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов."Каких-то трудностей (в образовательном процессе - ред.) на данный момент времени не наблюдается. Дети пришли, дети адаптируются. По нашему анализу, когда мы сравнивали государственный образовательный стандарт наш и стандарт, по которому учились дети в республиках ЛНР и ДНР, мы констатируем факт, что на 90% они схожи, трудностей и глобальных разрывов в образовательных программах не наблюдается, но надо понимать, что разница присутствует", - сказал Грибов на пресс-конференции.Он отметил, что в связи с этим педагоги оказывают адресную помощь детям в приобретении знаний по отдельным предметам. Он напомнил, что дети, которые не собираются поступать в вузы, могут получить аттестат на основании выпускных проверочных работ без сдачи ЕГЭ, девятиклассники также могут получить аттестат по итогам успеваемости в течение года.По его словам, еще не все родители из Донбасса приняли решение, чтобы их дети пошли в образовательную организацию, но всех, кто обратился с 28 февраля, повсеместно приняли и включили в образовательный процесс.Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что в Россию из Донецкой и Луганской народных республик прибыли свыше 20 тысяч детей, все они уже пошли в школы или детские сады.
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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общество, сергей кравцов, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), единый государственный экзамен (егэ)
12:21 18.03.2022
 
У детей из Донбасса нет трудностей в учебе, заявили в Минпросвещения

Минпросвещения: трудностей в образовательном процессе у детей из Донбасса не наблюдается

© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкУченик во время урока
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
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Ученик во время урока
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Трудностей в образовательном процессе у детей, прибывших из Донбасса в РФ, не наблюдается, так как образовательные стандарты России и республик схожи на 90%, сообщил заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов.
"Каких-то трудностей (в образовательном процессе - ред.) на данный момент времени не наблюдается. Дети пришли, дети адаптируются. По нашему анализу, когда мы сравнивали государственный образовательный стандарт наш и стандарт, по которому учились дети в республиках ЛНР и ДНР, мы констатируем факт, что на 90% они схожи, трудностей и глобальных разрывов в образовательных программах не наблюдается, но надо понимать, что разница присутствует", - сказал Грибов на пресс-конференции.
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Он отметил, что в связи с этим педагоги оказывают адресную помощь детям в приобретении знаний по отдельным предметам. Он напомнил, что дети, которые не собираются поступать в вузы, могут получить аттестат на основании выпускных проверочных работ без сдачи ЕГЭ, девятиклассники также могут получить аттестат по итогам успеваемости в течение года.
По его словам, еще не все родители из Донбасса приняли решение, чтобы их дети пошли в образовательную организацию, но всех, кто обратился с 28 февраля, повсеместно приняли и включили в образовательный процесс.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что в Россию из Донецкой и Луганской народных республик прибыли свыше 20 тысяч детей, все они уже пошли в школы или детские сады.
 
ОбществоСергей КравцовДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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