https://ria.ru/20220318/obnovleniya-1778878712.html
Сбербанк порекомендовал отказаться от обновления ПО устройств
Сбербанк порекомендовал отказаться от обновления ПО устройств - РИА Новости, 18.03.2022
Сбербанк порекомендовал отказаться от обновления ПО устройств
Сбербанк рекомендует отказаться сейчас от обновления программного обеспечения из-за роста рисков заражения устройств, говорится в сообщении кредитной... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:05
2022-03-18T16:05
2022-03-18T16:43
сбербанк россии
технологии
россия
мошенничество
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Сбербанк рекомендует отказаться сейчас от обновления программного обеспечения из-за роста рисков заражения устройств, говорится в сообщении кредитной организации."В настоящее время участились случаи внедрения в свободно распространяемое программное обеспечение провокационного медиаконтента. Кроме того, различный контент и вредоносный код могут быть встроены в свободно распространяемые библиотеки, используемые для разработки программного обеспечения. Использование подобного программного обеспечения может привести к заражению вредоносным ПО личных и корпоративных компьютеров, а также ИТ-инфраструктуры", - пишет банк."Мы призываем пользователей отказаться сейчас от обновления программного обеспечения, а разработчиков усилить контроль за использованием внешнего исходного кода", - добавили в Сбербанке.Однако при острой необходимости использования программного обеспечения обязательно стоит проверять все скачанные файлы антивирусом, а при использовании чужого исходного кода в своих программах необходимо проводить ручную или автоматизированную проверку, в том числе, текста исходного кода, подчеркнули в банке.
https://ria.ru/20220318/moshenniki-1778758105.html
https://ria.ru/20220317/moshenniki-1778733998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк россии, технологии, россия, мошенничество, общество
16:05 18.03.2022 (обновлено: 16:43 18.03.2022)
Сбербанк порекомендовал отказаться от обновления ПО устройств
Сбербанк порекомендовал отказаться от обновления ПО из-за риска заражения устройств
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Сбербанк рекомендует отказаться сейчас от обновления программного обеспечения из-за роста рисков заражения устройств, говорится в сообщении кредитной организации.
"В настоящее время участились случаи внедрения в свободно распространяемое программное обеспечение провокационного медиаконтента. Кроме того, различный контент и вредоносный код могут быть встроены в свободно распространяемые библиотеки, используемые для разработки программного обеспечения. Использование подобного программного обеспечения может привести к заражению вредоносным ПО личных и корпоративных компьютеров, а также ИТ-инфраструктуры", - пишет банк.
"Мы призываем пользователей отказаться сейчас от обновления программного обеспечения, а разработчиков усилить контроль за использованием внешнего исходного кода", - добавили в Сбербанке
.
Однако при острой необходимости использования программного обеспечения обязательно стоит проверять все скачанные файлы антивирусом, а при использовании чужого исходного кода в своих программах необходимо проводить ручную или автоматизированную проверку, в том числе, текста исходного кода, подчеркнули в банке.