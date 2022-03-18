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Сбербанк порекомендовал отказаться от обновления ПО устройств - РИА Новости, 18.03.2022
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Сбербанк порекомендовал отказаться от обновления ПО устройств
Сбербанк порекомендовал отказаться от обновления ПО устройств - РИА Новости, 18.03.2022
Сбербанк порекомендовал отказаться от обновления ПО устройств
Сбербанк рекомендует отказаться сейчас от обновления программного обеспечения из-за роста рисков заражения устройств, говорится в сообщении кредитной... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:05
2022-03-18T16:43
сбербанк россии
технологии
россия
мошенничество
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Сбербанк рекомендует отказаться сейчас от обновления программного обеспечения из-за роста рисков заражения устройств, говорится в сообщении кредитной организации."В настоящее время участились случаи внедрения в свободно распространяемое программное обеспечение провокационного медиаконтента. Кроме того, различный контент и вредоносный код могут быть встроены в свободно распространяемые библиотеки, используемые для разработки программного обеспечения. Использование подобного программного обеспечения может привести к заражению вредоносным ПО личных и корпоративных компьютеров, а также ИТ-инфраструктуры", - пишет банк."Мы призываем пользователей отказаться сейчас от обновления программного обеспечения, а разработчиков усилить контроль за использованием внешнего исходного кода", - добавили в Сбербанке.Однако при острой необходимости использования программного обеспечения обязательно стоит проверять все скачанные файлы антивирусом, а при использовании чужого исходного кода в своих программах необходимо проводить ручную или автоматизированную проверку, в том числе, текста исходного кода, подчеркнули в банке.
https://ria.ru/20220318/moshenniki-1778758105.html
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сбербанк россии, технологии, россия, мошенничество, общество
16:05 18.03.2022 (обновлено: 16:43 18.03.2022)
 
Сбербанк порекомендовал отказаться от обновления ПО устройств

Сбербанк порекомендовал отказаться от обновления ПО из-за риска заражения устройств

CC0 / TeroVesalainen / Смартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
CC0 / TeroVesalainen /
Смартфон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Сбербанк рекомендует отказаться сейчас от обновления программного обеспечения из-за роста рисков заражения устройств, говорится в сообщении кредитной организации.
"В настоящее время участились случаи внедрения в свободно распространяемое программное обеспечение провокационного медиаконтента. Кроме того, различный контент и вредоносный код могут быть встроены в свободно распространяемые библиотеки, используемые для разработки программного обеспечения. Использование подобного программного обеспечения может привести к заражению вредоносным ПО личных и корпоративных компьютеров, а также ИТ-инфраструктуры", - пишет банк.
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"Мы призываем пользователей отказаться сейчас от обновления программного обеспечения, а разработчиков усилить контроль за использованием внешнего исходного кода", - добавили в Сбербанке.
Однако при острой необходимости использования программного обеспечения обязательно стоит проверять все скачанные файлы антивирусом, а при использовании чужого исходного кода в своих программах необходимо проводить ручную или автоматизированную проверку, в том числе, текста исходного кода, подчеркнули в банке.
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Сбербанк РоссииТехнологииРоссияМошенничествоОбщество
 
 
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