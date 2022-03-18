https://ria.ru/20220318/obnovleniya-1778878712.html

Сбербанк порекомендовал отказаться от обновления ПО устройств

Сбербанк порекомендовал отказаться от обновления ПО устройств - РИА Новости, 18.03.2022

Сбербанк порекомендовал отказаться от обновления ПО устройств

Сбербанк рекомендует отказаться сейчас от обновления программного обеспечения из-за роста рисков заражения устройств, говорится в сообщении кредитной... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T16:05

2022-03-18T16:05

2022-03-18T16:43

сбербанк россии

технологии

россия

мошенничество

общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Сбербанк рекомендует отказаться сейчас от обновления программного обеспечения из-за роста рисков заражения устройств, говорится в сообщении кредитной организации."В настоящее время участились случаи внедрения в свободно распространяемое программное обеспечение провокационного медиаконтента. Кроме того, различный контент и вредоносный код могут быть встроены в свободно распространяемые библиотеки, используемые для разработки программного обеспечения. Использование подобного программного обеспечения может привести к заражению вредоносным ПО личных и корпоративных компьютеров, а также ИТ-инфраструктуры", - пишет банк."Мы призываем пользователей отказаться сейчас от обновления программного обеспечения, а разработчиков усилить контроль за использованием внешнего исходного кода", - добавили в Сбербанке.Однако при острой необходимости использования программного обеспечения обязательно стоит проверять все скачанные файлы антивирусом, а при использовании чужого исходного кода в своих программах необходимо проводить ручную или автоматизированную проверку, в том числе, текста исходного кода, подчеркнули в банке.

https://ria.ru/20220318/moshenniki-1778758105.html

https://ria.ru/20220317/moshenniki-1778733998.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сбербанк россии, технологии, россия, мошенничество, общество