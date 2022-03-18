https://ria.ru/20220318/novak-1778943044.html

Новак обсудил с вице-премьером Казахстана поставки газа в республику

Новак обсудил с вице-премьером Казахстана поставки газа в республику - РИА Новости, 18.03.2022

Новак обсудил с вице-премьером Казахстана поставки газа в республику

Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром поставки в республику российского газа и нефти на НПЗ, говорится в... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T20:58

2022-03-18T20:58

2022-03-18T21:32

экономика

россия

казахстан

александр новак

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром поставки в республику российского газа и нефти на НПЗ, говорится в сообщении кабмина.Добавляется, что на встрече обсуждались поставки природного газа, российской нефти на местные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), также говорилось о поставках нефтепродуктов и о совместном освоении месторождений Хвалынское и Имашевское.Кроме того, в круг вопросов вошли условия газификации северных и восточных районов Казахстана, развитие производственной и заправочной инфраструктуры сжиженного природного газа вдоль международного транспортного коридора Европа - Западный Китай и автодороги "Меридиан", а также развитие кооперации стран в области ТЭК, говорится в релизе.Новак отметил, что между странами увеличился взаимный товарооборот - в 2021 году он на 34% превысил показатель 2020 года и составил 25,6 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20220217/gaz-1773251901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, казахстан, александр новак