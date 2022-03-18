https://ria.ru/20220318/novak-1778943044.html
Новак обсудил с вице-премьером Казахстана поставки газа в республику
Новак обсудил с вице-премьером Казахстана поставки газа в республику - РИА Новости, 18.03.2022
Новак обсудил с вице-премьером Казахстана поставки газа в республику
Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром поставки в республику российского газа и нефти на НПЗ, говорится в... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T20:58
2022-03-18T20:58
2022-03-18T21:32
экономика
россия
казахстан
александр новак
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром поставки в республику российского газа и нефти на НПЗ, говорится в сообщении кабмина.Добавляется, что на встрече обсуждались поставки природного газа, российской нефти на местные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), также говорилось о поставках нефтепродуктов и о совместном освоении месторождений Хвалынское и Имашевское.Кроме того, в круг вопросов вошли условия газификации северных и восточных районов Казахстана, развитие производственной и заправочной инфраструктуры сжиженного природного газа вдоль международного транспортного коридора Европа - Западный Китай и автодороги "Меридиан", а также развитие кооперации стран в области ТЭК, говорится в релизе.Новак отметил, что между странами увеличился взаимный товарооборот - в 2021 году он на 34% превысил показатель 2020 года и составил 25,6 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20220217/gaz-1773251901.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, россия, казахстан, александр новак
20:58 18.03.2022 (обновлено: 21:32 18.03.2022)
Новак обсудил с вице-премьером Казахстана поставки газа в республику
Новак обсудил с первым вице-премьером Казахстана Скляром поставки газа в республику
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил
с первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром поставки в республику российского газа и нефти на НПЗ, говорится в сообщении кабмина.
"Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак
провел встречу с первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан Романом Скляром... Участники встречи обсудили основные действующие проекты и перспективное развитие отношений государств в топливно-энергетической сфере, в том числе в части добычи и транспортировки нефти и природного газа и электроэнергетике", - сообщает пресс-служба кабмина.
Добавляется, что на встрече обсуждались поставки природного газа, российской нефти на местные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), также говорилось о поставках нефтепродуктов и о совместном освоении месторождений Хвалынское и Имашевское.
Кроме того, в круг вопросов вошли условия газификации северных и восточных районов Казахстана, развитие производственной и заправочной инфраструктуры сжиженного природного газа вдоль международного транспортного коридора Европа - Западный Китай и автодороги "Меридиан", а также развитие кооперации стран в области ТЭК, говорится в релизе.
Новак отметил, что между странами увеличился взаимный товарооборот - в 2021 году он на 34% превысил показатель 2020 года и составил 25,6 миллиарда долларов.